Fenalcarbón celebró la derogación de distritos mineros en Colombia

La Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón) celebró la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de derogar las resoluciones mediante las cuales se delimitaron distritos mineros especiales para la “diversificación productiva”.
En el marco del congreso de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), celebrado en septiembre de 2026, la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda manifestó que esta decisión no afectará los derechos de los mineros, indicando que había una contradicción entre el nombre: Distritos Mineros, y el hecho de que, según dijo, no se podían realizar actividades mineras en dichos territorios.
“Esto se usó para sustituir la minería. Fueron mal diseñados. De esta manera se frenó la inversión y la exploración, lo que fue un golpe a la pequeña minería y a la formalización”, mencionó la ministra en el evento.
A lo mencionado por la ministra Arboleda, otro documento de la cartera de Minas y Energía agregó que, luego de que transcurrieran más de dos años desde que se delimitara el primer Distrito Minero a través de la Resolución 40436 del 18 de octubre de 2024, no fue posible acreditar resultados concretos en diversificación productiva, industrialización o reconversión laboral, y tampoco en el mejoramiento de las condiciones sociales en los territorios delimitados.
Adicionalmente, se indicó que 13 de 15 distritos se declararon en 2026 y que esta expansión no estuvo precedida de un fortalecimiento institucional equivalente. Otro de los argumentos de la cartera es que la minería es un eje que provee recursos en regalías, impuestos y empleo formal, junto con otros encadenamientos productivos y materias primas.
Siguiendo lo anterior, para el Gobierno la actividad minera no es opuesta a la diversificación productiva ni a la industrialización de los territorios, sino que es uno de sus “soportes”. De esta manera, la medida pretende dar incentivos a la minería en lugar de sustituirla.
Para Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, este anuncio del Gobierno tiene dos efectos. El primero es que se le está devolviendo la confianza a los territorios y también al sector. Según lo mencionó en el congreso de ACM, estos distritos para la transición energética, que fue como se denominaron inicialmente, incluían la “prohibición de la minería”, lo que “restaba oportunidades” para el desarrollo social y económico de municipios con vocaciones mineras.
Destacado: Procuraduría pide al Tribunal de Santander no decretar medida cautelar sobre Santurbán antes de marzo de 2027
“Eliminarlos del ordenamiento jurídico da confianza, da tranquilidad, pero además da oportunidades de empleo para esas regiones. Es pasar a las conversaciones de más empleo, más oportunidades, más sectores económicos desarrollándose”, concluyó en el marco de dicho evento.