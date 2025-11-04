Noticias empresariales

Feria FISE proyecta la energía del futuro con innovación, sostenibilidad y nuevos negocios

FISE contará con empresarios y representantes, quienes presentarán soluciones, tecnologías y tendencias que están transformando la energía del futuro.

Por: -
Feria FISE proyecta la energía del futuro con innovación, sostenibilidad y nuevos negocios
Feria FISE proyecta la energía del futuro con innovación, sostenibilidad y nuevos negocios. Foto: cortesía Feria FISE

Compártelo en:

Del 11 al 13 de noviembre, Medellín acogerá la 11˚ Feria Internacional del Sector Eléctrico – FISE, evento que reunirá a más de 450 empresas de 30 países en torno a las soluciones que están definiendo el futuro energético de la región.

A detalle, informaron que FISE 2025 contará con la participación de empresarios y representantes de países como Brasil, Turquía, España, China, Estados Unidos y México, quienes presentarán soluciones, tecnologías y tendencias que están transformando la energía del futuro.

Cabe resaltar que la feria es liderada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y CIDET, con el Cluster Energía Sostenible como su aliado estratégico.

En ese sentido, durante tres días, 13.000 visitantes nacionales e internacionales —entre empresarios, técnicos, inversionistas y representantes de gobierno— se darán cita en Plaza Mayor Medellín para intercambiar experiencias, promover negocios y fortalecer la industria eléctrica como un pilar del desarrollo del país y la región.

Destacado: Ventas de carros eléctricos baten récord en octubre; los híbridos tuvieron su tercer mejor mes del año

Escenarios para conectar e impulsar negocios

10˚ Feria Internacional del Sector Eléctrico – FISE
Foto: 10˚ Feria Internacional del Sector Eléctrico – FISE

FISE 2025 contará con dos Ruedas de Negocios diseñadas para fortalecer el desarrollo empresarial del sector.

La internacional, organizada junto a ProColombia y con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, reunirá a 60 compradores de distintos países de Latinoamérica.

Por su parte, la rueda nacional abierta a toda la oferta de la feria, que conectará a más de 110 compradores interesados en nuevas oportunidades comerciales.

Además, con el propósito de consolidar a Colombia como referente regional en soluciones energéticas confiables, FISE propondrá este año debates cruciales sobre la necesidad de ampliar la infraestructura de generación y transmisión, acordar reglas de mercado estables y promover almacenamiento energético como herramienta para equilibrar oferta y consumo.

Asimismo, la feria fortalecerá sus espacios técnicos, académicos y de relacionamiento, entre ellos las charlas especializadas, ágoras del conocimiento, zonas de networking, la competencia FISE Metering Skills y áreas de bienestar orientadas a la inclusión y la sostenibilidad.

En materia de responsabilidad social y ambiental, FISE integrará iniciativas que conectan innovación con propósito como la alianza con C-Neutral para compensar la huella de carbono. Adicionalmente, contará con la actividad “Cervezas con Huellitas”, enfocada en promover la adopción responsable de animales rescatados.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: energía
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar