Feria FISE proyecta la energía del futuro con innovación, sostenibilidad y nuevos negocios

Del 11 al 13 de noviembre, Medellín acogerá la 11˚ Feria Internacional del Sector Eléctrico – FISE, evento que reunirá a más de 450 empresas de 30 países en torno a las soluciones que están definiendo el futuro energético de la región.
A detalle, informaron que FISE 2025 contará con la participación de empresarios y representantes de países como Brasil, Turquía, España, China, Estados Unidos y México, quienes presentarán soluciones, tecnologías y tendencias que están transformando la energía del futuro.
Cabe resaltar que la feria es liderada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y CIDET, con el Cluster Energía Sostenible como su aliado estratégico.
En ese sentido, durante tres días, 13.000 visitantes nacionales e internacionales —entre empresarios, técnicos, inversionistas y representantes de gobierno— se darán cita en Plaza Mayor Medellín para intercambiar experiencias, promover negocios y fortalecer la industria eléctrica como un pilar del desarrollo del país y la región.
Escenarios para conectar e impulsar negocios
FISE 2025 contará con dos Ruedas de Negocios diseñadas para fortalecer el desarrollo empresarial del sector.
La internacional, organizada junto a ProColombia y con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, reunirá a 60 compradores de distintos países de Latinoamérica.
Por su parte, la rueda nacional abierta a toda la oferta de la feria, que conectará a más de 110 compradores interesados en nuevas oportunidades comerciales.
Además, con el propósito de consolidar a Colombia como referente regional en soluciones energéticas confiables, FISE propondrá este año debates cruciales sobre la necesidad de ampliar la infraestructura de generación y transmisión, acordar reglas de mercado estables y promover almacenamiento energético como herramienta para equilibrar oferta y consumo.
Asimismo, la feria fortalecerá sus espacios técnicos, académicos y de relacionamiento, entre ellos las charlas especializadas, ágoras del conocimiento, zonas de networking, la competencia FISE Metering Skills y áreas de bienestar orientadas a la inclusión y la sostenibilidad.
En materia de responsabilidad social y ambiental, FISE integrará iniciativas que conectan innovación con propósito como la alianza con C-Neutral para compensar la huella de carbono. Adicionalmente, contará con la actividad “Cervezas con Huellitas”, enfocada en promover la adopción responsable de animales rescatados.