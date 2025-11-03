Ventas de carros eléctricos baten récord en octubre; los híbridos tuvieron su tercer mejor mes del año

Las ventas de carros híbridos y eléctricos continúan ganando terreno en Colombia y mostraron un crecimiento sólido en octubre de 2025.
Según el más reciente boletín de la ANDI y Fenalco, entre enero y octubre de este año se vendieron 14.456 vehículos eléctricos, un aumento del 155,4 % frente al mismo periodo de 2024, cuando se habían matriculado 5.661 unidades.
El salto es aún más notorio si se compara con 2023, cuando apenas se registraron 2.727 vehículos de este tipo en los primeros 10 meses del año.
Nuevo récord de ventas en octubre
Solo en octubre de 2025 se vendieron 2.090 unidades eléctricas, casi el doble de las 1.079 registradas en el mismo mes del año anterior. Este mes también registró récord en ventas.
El repunte empieza a consolidar a este tipo de vehículos como un actor relevante dentro del mercado automotor colombiano, impulsado por una oferta más amplia de modelos, incentivos tributarios y una mayor conciencia ambiental entre los consumidores.
El comportamiento de los vehículos híbridos también fue positivo, aunque con un ritmo de crecimiento más moderado. Entre enero y octubre de 2025 se comercializaron 53.254 unidades, lo que representa un incremento del 65,3 % frente a las 32.226 registradas en el mismo lapso de 2024.
En comparación con 2023, cuando se vendieron 21.722, la cifra casi se duplicó. Octubre cerró con 6.902 híbridos vendidos, superando ampliamente los 3.890 del mismo mes del año anterior.
Aunque no fue el mejor mes del año para este segmento, ocupó el tercer mejor mes del año hasta ahora.
La tendencia sugiere que, mientras los eléctricos ganan tracción acelerada, los híbridos mantienen un comportamiento sostenido y siguen siendo la puerta de entrada a la electrificación para muchos compradores.