Tras más de tres décadas al frente de Mallplaza, Fernando de Peña Iver presentó su renuncia como gerente general de la compañía.
De Peña, quien lideró la empresa desde inicios de la década de 1990, anunció que continuará en su rol hasta el 31 de diciembre de 2025.
Bajo su gestión, Mallplaza se consolidó como la principal operadora de centros comerciales en la Región Andina, con presencia en Chile, Perú y Colombia, y un portafolio que hoy alcanza 37 complejos y 2,3 millones de metros cuadrados (m2).
Además, se desarrollaron complejos icónicos como Mallplaza Vespucio, Mallplaza Trébol y Mallplaza Oeste, de Peña lideró la expansión internacional hacia Perú y Colombia.
En 2018 Mallplaza se abrió en bolsa y el aumento de capital de 2024 permitió la adquisición de nuevos activos estratégicos en Perú. Actualmente, la compañía tiene una valorización cercana a los US$5.100 millones.
De Peña también ha tenido un rol activo en la industria global: es el único chileno en integrar el International Council of Shopping Centers (ICSC), con sede en Estados Unidos, donde se ha desempeñado como Trustee por más de siete años.
¿Quién será su reemplazo?
Tras la salida de De Peña, Mallplaza informó que el cargo será asumido a partir del 1 de enero de 2026 por Pablo Pulido Sierra, actual responsable de las operaciones de la firma en Chile y Colombia.
Pulido cuenta con más de una década de trayectoria en Mallplaza, donde ha liderado proyectos de alto impacto. En Colombia, impulsó la compra del centro comercial Calima —hoy transformado en Mallplaza NQS en Bogotá— y la apertura de los complejos en Manizales y Barranquilla.
En Chile, ha estado al frente del desarrollo de los 17 centros comerciales de la marca, con hitos como la transformación del Mallplaza Vespucio y un plan de ampliación de 125.000 m².
Antes de su ingreso a Mallplaza, Pulido trabajó 13 años en el Grupo Casino en Francia y en el Grupo Éxito en Colombia, donde participó en el desarrollo del modelo de negocio de los centros comerciales Viva, que alcanzó más de 15 complejos en el país.
Su experiencia lo ha posicionado como una de las figuras más influyentes del sector retail en la región, siendo reconocido en Colombia entre los 10 líderes más destacados del comercio minorista, según Mall&Retail.
“Fernando de Peña es un gerente excepcional que dejó una marca que se distingue por su relevancia social y su impacto positivo en las comunidades donde opera. La designación de Pablo Pulido es parte de un proceso de sucesión ya previsto, lo que asegura la continuidad de la estrategia de Mallplaza”, afirmó Sergio Cardone, presidente de Plaza S.A.