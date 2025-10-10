Aterriza en Colombia un nuevo festival musical: estos son los detalles

Con una oferta de festival de ciclo al aire libre y de bajo impacto, llega a Colombia Ondas, un evento que busca crear una nueva forma de vivir los festivales en el país.
El modelo será el de un festival de ciclo —formato que se desarrolla en varias fechas, con solo uno o dos artistas por noche— y con una programación ecléctica y diversa, que incluye experiencias musicales, artísticas, culturales y gastronómicas.
La primera parada de ondas será entre el 13 y el 22 de febrero de 2026, en Bogotá. Durante seis días, el parque Metropolitano Simón Bolívar se convertirá en un teatro efímero al aire libre.
La programación
Con una programación que espera reunir a diferentes y diversas audiencias, el festival suma a la agenda cultural de la ciudad seis conciertos en los que se escuchará rock, pop, reggaetón y otros sonidos.
Febrero 13: Ivy Queen + Villano Antillano
Febrero 14: The Cardigans
Febrero 19: Arde Bogotá + Silvestre y la Naranja
Febrero 20: Justin Quiles + Ovy on the Drums
Febrero 21: Jerry Rivera
Febrero 22: Encanto de Disney (Sinfónico)
Recomendado: Así quedó el line up por días del Festival Estéreo Picnic 2026: Estos son los precios de las boletas
Se puede asistir a cualquiera de las fechas por separado o todos los días si eres de quienes podrán disfrutar de la amplia oferta sonora que proponemos.
Desde ya se puede hacer la fila en la lista de espera para acceder a precios de preventa haciendo click aquí.