Así quedó el line up por días del Festival Estéreo Picnic 2026: Estos son los precios de las boletas

Del 20 al 22 de marzo de 2026, se llevará a cabo la edición número 15 del Festival Estéreo Picnic (FEP), uno de los eventos musicales más importantes del país y la región. En su edición número 15, el evento volverá a realizarse en el parque Simón Bolívar, en Bogotá.
Páramo Presenta, promotor del evento, reveló este miércoles 1 de octubre quiénes serán los artistas que se van a presentar cada día.
Line-up oficial por días
20 de marzo
Tyler, The Creator; Lorde; Peggy Gou; Turnstile; Brutalismus 3000; Addison Rae; Katseye; Jōsuke Yukimatsu; Djo; Royel Otis; Timø; The Dare; The Warning; Balu Brigada; Nicolás y Los Fumadores; Six Sex; Elniko Arias; RØZ; Peter Blue; Manú; Entrecø; Error999; Innexen (Live) y Briela Veneno.
21 de marzo
The Killers; Peso Pluma; Young Miko; Kygo; Tom Morello; Mochakk; Luis Alfonso; Ivan Cornejo; XXXX; The Whitest Boy Alive; Bob Moses; HVOB (Live); Guitarricadelafuente; Judeline; Universe; Manuel Lizarazo; Machaka; Roi Turbo; Aria Vega; Daniel Andrés y Silvia Ponce.
22 de marzo
Sabrina Carpenter, Skrillex, Deftones, Doechii, Interpol, Ben Böhmer, Men I Trust, Aitana, Lasso, Viagra Boys, 2hollis, XXXX, Bunt., Hamdi, Macario Martínez, BadSista, Wost, DVD, Pirineos en Llamas, DJ Babatr, Zarigueya, Antopiko3 y Agraciada.
Los precios
De acuerdo con la página de Ticketmaster, los precios para el Festival Estéreo Picnic 2026 quedaron así:
Combo 3 días general
Etapa 1: $1.199.000
Etapa 2: $1.499.000
Etapa 3: $1.649.000
Etapa 4: $1.699.000
Combo VIP 3 días
Etapa 1: $3.485.000
Etapa 2: $3.846.000
Combo 3 días – Zona de menores.
Etapa 1: $1.081.000
Etapa 2: $1.201.000
En cuanto a los combos de dos días, ya sea viernes y sábado, viernes y domingo o sábado y domingo, en general cuestan $1.079.000 en etapa 1 y $1.129.000 en etapa 2, con servicio.
Mientras que en VIP la primera etapa está en $2.279.000 y $2.769.000, en la segunda. La preventa Aval ya está disponible.
Y, para los días individuales, los precios están así: general en etapa 1, $571.000 y $629.000 en etapa 2. En VIP, etapa 1, $1.169.000 y en etapa 2, $1.619.000.
Los costos de la boleta por día para la zona de menores son: etapa 1, $419.000, y etapa 2, $479.000.
La preventa Aval ya está disponible. La general iniciará el próximo 3 de octubre a las 10 a. m.