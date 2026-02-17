Fiduciarias en Colombia lograron récord de recursos administrados en 2025; rendimientos superaron $31 billones

El sector fiduciario en Colombia continuó con una tendencia positiva, de acuerdo con las principales cifras del sector, reveladas por Asofiduciarias, que dan cuenta de un aumento en activos administrados, en rendimientos y clientes.
Según las cifras del gremio, al cierre de 2025 los activos administrados por las sociedades fiduciarias en Colombia alcanzaron un récord histórico de $1.110 billones, lo que representa un incremento del 16,27 % frente al cierre de 2024.
Al ampliar el panorama, en los últimos cinco años, los activos administrados por el sector han aumentado 62 %, con una tasa promedio anual de crecimiento del 10 %.
Dado su desempeño, su peso en la economía también ha ganado terreno. Los activos administrados corresponden al 62,06 % de los activos de terceros administrados en todo el sistema financiero y equivalen al 60,9 % del Producto Interno Bruto.
Relacionado: En 2025, fondos de inversión se expandieron en Colombia: crecieron a doble dígito en clientes y activos administrados
Productos más destacados en las fiducias
Según reportó Asofiduciarias, del total de clientes del sector fiduciario, 2,3 millones son inversionistas de fondos de inversión colectiva (FIC) y fondos de capital privado (FCP), a quienes se abonaron rendimientos por $9,09 billones.
Además, cerca de 2 millones de inversionistas en los FIC son personas naturales. En términos sencillos: Por cada $1.000 que las fiduciarias obtienen de utilidad como sociedades, abonan $34.000 en rendimientos a sus clientes, a través de los negocios que les administran.
El presidente de Asofiduciarias, Germán Arce, destacó que “el 2025 ratifica el papel del sector fiduciario como un articulador clave del ahorro, la inversión y la ejecución de proyectos estratégicos para el país. Alcanzar el máximo histórico en activos administrados y generar más de $31 billones en rendimientos para los clientes evidencian la confianza de los inversionistas y la solidez de las fiduciarias en la administración responsable de recursos”.
Relacionado: Renta4, Credicorp Capital y Valores Bancolombia destacan en ranking de fondos de inversión colectiva en 2025
Así están distribuidos los recursos administrados por fiducias
Del total de activos administrados, $263,8 billones corresponden a las líneas asociadas a la administración de portafolios: fiducia de inversión, seguridad social, fondos voluntarios de pensiones (FVP), fondos de inversión colectiva (FIC) y fondos de capital privado (FCP). Esta cifra es mayor en 18 % frente a lo reportado al final de 2024.
Por su parte, la custodia de valores locales y extranjeros salvaguarda activos por $286,3 billones, con un aumento anual del 33,45 %. Los negocios de fiducia de administración, fiducia en garantía y fiducia inmobiliaria acumulan activos por $559,7 billones, con un crecimiento anual del 8 %.
Al revisar el tamaño de la industria, el sector fiduciario cerró el año administrando con 25.097 contratos, que articulan múltiples iniciativas en distintos sectores económicos.
Asofiduciarias destacó que por más de 30 años el sector fiduciario ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de la infraestructura, la construcción, los proyectos inmobiliarios, la seguridad social y la profundización del mercado de capitales.