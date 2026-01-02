Quedó consolidada Aval Fiduciaria, que agrupa los negocios fiduciarios del holding: será la más grande del sector

El Grupo Aval oficializó la consolidación de Aval Fiduciaria S.A., la entidad que desde ahora agrupa la totalidad de los negocios y productos fiduciarios que antes manejaban por separado sus distintas filiales.
Este paso definitivo se dio tras completarse el proceso de escisión parcial de las sociedades Fiduciaria Bogotá (FiduBogotá), Fiduciaria de Occidente (FiduOccidente) y Fiduciaria Popular (FiduPopular) en beneficio de Aval Fiduciaria.
Este movimiento, que ya contaba con el aval de la Superintendencia Financiera desde septiembre de 2025, quedó formalmente registrado e inscrito el 1 de enero de 2026, según un comunicado divulgado a través de información relevante de la entidad.
¿Qué significa este cambio?
La escisión parcial significa que estas tres fiduciarias (Bogotá, Occidente y Popular) separaron una parte de su patrimonio —específicamente todo lo relacionado con sus negocios, contratos, activos y deudas fiduciarias— y se lo entregaron a Aval Fiduciaria.
Lo más importante para los clientes es que las empresas originales no desaparecen, sino que simplemente trasladaron su «corazón fiduciario» a una nueva entidad más fuerte y especializada.
La nueva estructura busca unificar políticas, potenciar la capacidad de atención y mejorar la competitividad en el mercado.
Alejandro Gómez, quien se desempeñaba como vicepresidente en Porvenir, asume el liderazgo de esta nueva etapa como presidente y estará acompañado por un equipo directivo de alto nivel, donde los antiguos presidentes de las fiduciarias integradas (Buenaventura Osorio, Mario Estupiñán y Óscar Cantor) ahora actuarán como vicepresidentes.
Un gigante en cifras
Con esta integración, Aval Fiduciaria se proyecta como la compañía más grande del sector en Colombia por activos bajo administración, manejando una cifra cercana a los $201 billones.
Además, se estima que tendrá una participación del 21 % en el mercado de ingresos por comisiones, gestionando más de 5.500 fideicomisos para clientes que van desde personas naturales hasta grandes corporaciones.
María Lorena Gutiérrez, presidenta de Grupo Aval, destacó en su momento que este movimiento es una «apuesta por el país» que busca juntar las mejores capacidades de cada entidad para ofrecer una experiencia excepcional y sólida a todos sus clientes.
