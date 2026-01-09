FIFA estaría pensando en transmitir parte del Mundial 2026 por red social muy consumida: Estos son los detalles

La FIFA confirmó un acuerdo con TikTok para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. El convenio convierte a la red social en la primera “plataforma preferente” oficial del organismo para la cobertura del torneo y marca un giro en la forma de consumir contenidos del evento deportivo más visto del planeta, que en 2026 contará por primera vez con 48 selecciones.
La alianza estará vigente hasta finales de 2026 y permitirá a TikTok ofrecer un ecosistema exclusivo del Mundial. La plataforma tendrá un centro temático oficial con información de partidos, contenidos originales, acceso a herramientas interactivas y funciones de participación diseñadas para los aficionados. Según la FIFA, el objetivo es ampliar el alcance del torneo más allá de las transmisiones tradicionales y conectar con nuevas audiencias digitales.
El acuerdo también tiene un componente económico y de audiencias clave. TikTok señaló que existe un 42 % más de probabilidad de que un usuario vea un partido en directo después de consumir contenido deportivo en la plataforma. Este dato explica por qué la FIFA busca reforzar su presencia en una red social que supera los mil millones de usuarios activos mensuales y que ha demostrado un crecimiento acelerado del contenido futbolero en los últimos años.
La experiencia previa respalda la estrategia. Durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, la colaboración entre ambas entidades acumuló miles de millones de visualizaciones, según datos oficiales del organismo. Ese antecedente fue determinante para extender la relación al Mundial 2026, que la FIFA define como el mayor evento deportivo de su historia por número de partidos, sedes y selecciones participantes.
TikTok y FIFA 2026: ¿Qué podrán ver los aficionados?
Uno de los ejes del acuerdo es TikTok GamePlan, una herramienta que funcionará como centro de operaciones del Mundial dentro de la aplicación. Allí los usuarios podrán consultar calendarios, resultados, información de entradas y acceder a dinámicas interactivas como filtros, adhesivos y funciones de gamificación vinculadas al torneo.
Por primera vez, la FIFA y TikTok desarrollarán un programa especial para creadores de contenido. Un grupo seleccionado de ‘tiktokers’ de diferentes países tendrá acceso a entrenamientos, ruedas de prensa y momentos detrás de escena. Además, podrán reutilizar y co-crear contenido con material de archivo oficial de la FIFA, una práctica inédita en los mundiales masculinos.
Impacto económico para medios y derechos audiovisuales
Los titulares de derechos de transmisión oficiales serán parte activa del acuerdo. Según la FIFA, podrán retransmitir en directo momentos de los partidos, publicar videos personalizados y acceder a contenido exclusivo producido específicamente para TikTok. Estas piezas podrán monetizarse mediante formatos publicitarios premium de la plataforma.
A diferencia de otros acuerdos digitales, la FIFA aclaró que TikTok aplicará políticas contra la piratería para proteger los derechos de propiedad intelectual. El modelo busca complementar, no reemplazar, las transmisiones tradicionales, en un contexto donde el consumo deportivo en redes sociales ya influye en las decisiones de audiencia y publicidad.