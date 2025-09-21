Este es el acuerdo entre TikTok y el fútbol español para dominar el deporte digital

TikTok y LaLiga han anunciado la renovación de su acuerdo de colaboración estratégica, consolidando el papel de la plataforma de videos cortos como socio prioritario para la innovación en contenidos digitales de la competición española.
Esta alianza estratégica busca expandir el alcance del fútbol español a una comunidad global de más de mil millones de personas, llevando la pasión del deporte a nuevos mercados y audiencias a través de contenido exclusivo y formatos verticales. La renovación reafirma a TikTok como el canal de referencia para los contenidos oficiales de la competición, aprovechando el ecosistema dinámico y creativo de la plataforma.
La colaboración se centrará en la creación de contenido exclusivo diseñado específicamente para TikTok, con hashtags como #laligaeasports y #laligahypermotion.
Una de las cláusulas más importantes del acuerdo establece que este contenido exclusivo de LaLiga llegará primero a TikTok, lo que significa que los aficionados serán los primeros en disfrutar de momentos memorables, imágenes detrás de cámaras y las intimidades del fútbol español. Esta estrategia busca fidelizar a la audiencia y generar un sentido de primicia que incentive la interacción.
El acuerdo se extiende a 28 países alrededor del mundo, permitiendo a los aficionados disfrutar de experiencias únicas, incluyendo hubs y hashtags dentro de la aplicación para seguir las últimas noticias.
Los días de partido, la plataforma contará con contenido en tiempo real para una experiencia más dinámica y emocionante. Esta expansión global es clave para LaLiga, una entidad con más de 258 millones de seguidores en redes sociales a nivel global y oficinas en 35 países.
Una estrategia digital que conecta con nuevas generaciones
La colaboración no se limita a mostrar jugadas. La alianza estratégica busca ir más allá de los resúmenes tradicionales, ofreciendo una visión del fútbol que abarca la vida de los deportistas, el ambiente en los vestuarios y la cultura que rodea a los clubes.
Según Rollo Goldstaub, director Global de Asociaciones con la Industria Deportiva de TikTok, esta alianza permitirá a los aficionados y a los nuevos espectadores interactuar con sus clubes y jugadores favoritos de una manera más dinámica. A modo de comparación, mientras que la NFL (la liga de fútbol americano) cuenta con 49 millones de seguidores en TikTok, LaLiga ha logrado conectar con una audiencia mucho más amplia, demostrando la afinidad del fútbol con la plataforma.
La estrategia de LaLiga en TikTok también tiene un impacto directo en los números de audiencia. Alfredo Bermejo, director de Estrategia Digital de LaLiga, destacó que están utilizando espacios como la Detail Page de LaLiga y el Search Hub para impulsar la visualización de los partidos y derivar a sus públicos hacia los canales de televisión que transmiten la competición.
Este enfoque demuestra que la estrategia digital en redes sociales no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para aumentar el consumo de contenido en las plataformas tradicionales. Un dato curioso es que el formato de video vertical, tan característico de TikTok, es el preferido por la Generación Z, que representa un porcentaje significativo de la audiencia global de la plataforma, lo que convierte a la alianza en un puente estratégico entre la tradición del fútbol y las nuevas formas de consumo de contenido.