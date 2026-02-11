Filial del GEB desarrolló importante proyecto de transmisión en el suroccidente de Colombia

Enlaza, compañía filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), finalizó la línea Alférez–San Marcos en el proyecto de Refuerzo Suroccidental de 500 kilovoltios. Esta línea está ubicada en el Valle del Cauca (Colombia). Según el grupo, refuerza la capacidad de transmisión de energía desde las fuentes de generación hacia las regiones, en zonas como el Valle del Cauca y Nariño.
Las subestaciones cuentan con más de 120 kilómetros de cable multiconductor, que a su vez se conectaron con 32.000 puntos de equipos y borneras. A la vez, se configuraron 111 equipos de control, comunicaciones y protección, y se integraron más de 4.700 señales con la finalidad de establecer mandos para los equipos. Todo ello fue validado por más de 1.000 pruebas técnicas, según la organización.
Juan Ricardo Ortega, presidente de GEB, manifestó que la entrada en operación de esta línea es un avance clave para la transición energética que se impulsa en el país, y que el proyecto garantiza un servicio eléctrico más confiable y moderno en las regiones del occidente colombiano.
Freddy Zuleta, gerente de Enlaza, señaló que también hubo un trabajo conjunto con las comunidades, los equipos técnicos y las autoridades.
Con este proyecto, Enlaza expresó que se beneficiaron más de 28.000 personas en el área de influencia, ya que hubo iniciativas sociales centradas en la instalación de iluminación solar, dotaciones educativas, mejoramiento vial, actividades comunitarias y la recuperación de espacios deportivos.
Cabe mencionar que, la iniciativa del Refuerzo Suroccidental contempla 423 kilómetros de líneas de transmisión a 500 kilovoltios, que atravesarán 36 municipios en Caldas, Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca. Enlaza afirmó que el tramo Heliconia–La Virginia se encuentra en operación, mientras que La Virginia–Alférez avanza en su construcción.
