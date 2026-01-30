Distrito de Bogotá explorará de nuevo la venta de 9,4 % de acciones que posee en el GEB

El Grupo Energía Bogotá (GEB) anunció hoy que con base en lo previsto en el Acuerdo 651 de 2016 del Concejo de Bogotá D.C., mediante el cual se autorizó enajenar hasta el 20 % del total de las acciones suscritas y pagadas del GEB, el Distrito Capital de Bogotá ha decidido iniciar las labores de exploración de mercado para determinar la viabilidad de enajenar el remanente de acciones de la mencionada autorización, correspondiente al 9,4 %, conforme a lo establecido en la Ley 226 de 1995.
Así, en el marco de lo anterior, el GEB ha suscrito con su accionista mayoritario, el Distrito Capital de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Hacienda, un contrato interadministrativo de mandato con el objeto de gerenciar hasta su culminación las etapas subsecuentes del proceso de democratización.
Hay que recordar que en 2022 el Distrito suspendió la enajenación del 9,4 % de las acciones que tiene en la empresa de energía. Con la enajenación de acciones del Distrito en el GEB se esperaban conseguir cerca de $ 2 billones para obras como la segunda línea del Metro de Bogotá.
Jorge Tabares, vicepresidente Financiero del GEB, había destacado previamente que incluso ya se habían tenido conversaciones iniciales con inversionistas, pues la compañía había decidido que esta venta debería de cubrir el mercado internacional como nacional, pero aún se estaba a cuatro o cinco meses de lograrlo pues eran cambios que requieren modificaciones contractuales.
Ahora, el GEB concluyó que mantendrá informado al mercado sobre los avances de este proceso.
