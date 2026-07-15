Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) informó al mercado que su filial, ISA Energía Brasil, inició un proceso de oferta pública de nuevas acciones preferenciales en ese país.
Este plan para buscar financiación va en línea con la Estrategia 2040 presentada por la compañía el año pasado, en la cual se detalló que una opción era volver al mercado de capitales tanto en Colombia como en el país vecino.
De acuerdo con la comunicación de la empresa, la firma que controla a esta filial en Brasil -llamada ISA Capital do Brasil S.A.- manifestó su intención de participar en la operación, de cara a mantener su posición actual.
Así lo aseguró: ISA Capital do Brasil S.A. “ha manifestado su intención de participar en la operación hasta por una proporción equivalente a su participación actual (aproximadamente 35,8 %), sujeto a las condiciones finales de la oferta”.
La empresa, que hace parte del Grupo Ecopetrol, también indicó que el precio definitivo de las acciones y el monto total de recursos recaudados se determinarán al concluir el proceso.
Según la información reportada, la definición de las condiciones económicas está programada para el próximo 23 de julio de 2026, mientras que la liquidación y cierre de la operación se realizarán el 28 del mismo mes.
ISA indicó que, una vez finalizada la transacción, comunicará al mercado los resultados definitivos y sus efectos para ISA Energía Brasil y sus accionistas.
Detalles de la operación de ISA para emitir nuevas acciones preferenciales
De acuerdo con documentos publicados en la Bolsa de Brasil, la oferta fue aprobada por unanimidad ayer, 14 de julio, por el Consejo de Administración de la compañía.
Su objetivo principal es financiar el descruce de activos estratégicos con Axia Energia S.A, que incluyen firmas como Interligação Elétrica do Madeira S.A. e Interligação Elétrica Garanhuns S.A.
Además, el capital recaudado en este proceso para emitir nuevas acciones preferenciales permitirá acelerar inversiones en proyectos de refuerzos y mejoras, buscando potencializar la generación de valor de cara a próximas revisiones tarifarias.