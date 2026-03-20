Filial de ISA en Brasil avanza en negociación con Axia Energía para descruzar inversiones y cambiar de activos

ISA Energía Brasil, filial de la compañía ISA en Colombia, suscribió un contrato de compraventa de acciones con la energética brasileña Axia Energía y Axia Energía Nordeste, con la finalidad de realizar un descruce de participaciones societarias en la compañía IE Madeira.
Según lo manifestaron las organizaciones, ISA Energía Brasil adquirirá la totalidad de la participación accionaria de Axia Energía y Axia Nordeste en IE Madeira, es decir, el 49 % de las acciones.
Simultáneamente, ISA Energía Brasil enajenará la totalidad de su participación en IE Garanhuns, correspondiente a 51 % de las acciones, que se transferirán a Axia Nordeste.
Las compañías manifestaron que, en el marco de esta transacción, ISA Energía Brasil le pagará a Axia Energía y a Axia Nordeste 1.174 millones de reales brasileños (US$223 millones) por la compra de IE Garanhuns. El pago lo realizará la propia filial de ISA, aunque también podrá provenir de financiación de terceros.
Adicionalmente, la transacción está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones habituales en este tipo de operaciones, entre ellas la autorización de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica, el Consejo Administrativo de Defensa Económica, así como de acreedores y proveedores.
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Finalmente, la transacción, según la compañía, le permitirá a ISA avanzar en sus objetivos de crecimiento, al adquirir activos que generan valor sostenible.
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