Decisión sobre la permanencia de Ricardo Roa en Ecopetrol se retomará el 24 de marzo

La Junta Directiva de Ecopetrol decidirá el martes 24 de marzo de 2026 si Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, permanecerá en el cargo o si debe dar un paso al costado.
Esto ocurrió luego de que el jueves 19 de marzo el organismo se reuniera de forma ordinaria para tratar varios temas, entre ellos la discusión sobre la permanencia de Roa, motivada por los múltiples señalamientos judiciales y mediáticos en su contra.
Incluso la Unión Sindical Obrera (USO), liderada por Martín Ravelo, afirmó que Roa debería retirarse, ya que su permanencia estaría afectando la reputación de Ecopetrol.
Roa se ha defendido, señalando que su gestión no genera un impacto negativo, sino todo lo contrario. Sin embargo, la Junta no logró tomar una decisión el jueves 19 de marzo, por lo que se espera que esta se adopte el martes 24 de marzo.
De esta manera, queda claro que la Junta no alcanzó consenso sobre el caso de Roa. La USO, además, manifestó que estaría dispuesta a recurrir a movilizaciones si la permanencia del presidente generara inestabilidad para la compañía.
Destacado: Presidente de la USO afirmó que controversias personales de Roa son lesivas para la reputación de Ecopetrol
Hasta ahora, los tres caminos que le quedan a Roa son los siguientes: que la Junta le pida la renuncia, que lo mantenga en el cargo o que le solicite una licencia temporal mientras él atiende su situación personal ante los entes judiciales.
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