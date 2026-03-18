Producción de gas en Colombia comenzó el 2026 con importante caída; importaciones ya pesan 20 %

Para enero de 2026, la producción de gas en Colombia volvió a disminuir, esta vez con una caída de 9,4 % frente a enero de 2025. En ese mismo lapso, este rubro se ubicó en 1.190 millones de pies cúbicos diarios y la contracción se explicó en cuatro departamentos que representaron 87 % de la caída total.
Casanare tuvo una baja de 8 %, Sucre (-29,6 %), La Guajira (-11,9 %) y Atlántico (-62 %). Por otro lado, la producción de gas comercializado se ubicó en un promedio de 683 millones de pies cúbicos diarios en enero, lo que significó una reducción de 16,7 % frente al mismo periodo de 2025. Con estas cifras, este segmento del mercado gasífero completó al menos dos años consecutivos de disminuciones.
Pese a estos indicadores, los departamentos que registraron los mayores aportes en la producción fueron Casanare, La Guajira, Córdoba, Sucre y Boyacá, concentrando 87,7 % del total. Casanare tuvo una participación de 66,4 %.
Asimismo, los campos que más registraron producción en este energético fueron Pauto Sur, Cupiagua, Cupiagua Sur, Florencia y Chuchupa.
Al igual que sucede con el petróleo, Ecopetrol registró la mayor producción fiscalizada del sector, con una participación cercana a 83 %, seguida por Canacol (7 %), Parex (3 %) y Maurel & Prom (1 %), entre otras. Adicionalmente, 98,3% de la producción colombiana de gas se distribuyó en nueve empresas operadoras en el mercado.
Importación de gas
En esta ocasión, la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) reportó cifras de febrero de 2026, a diferencia de los datos anteriores que corresponden a enero del mismo año. El gremio manifestó que la importación de este energético se ubicó en 5.405,7 millones de pies cúbicos en ese periodo, lo que representó un aumento de 27,7 % frente a febrero de 2025.
Según las cifras, el gas importado representa cerca de 20 % del energético comercializado en Colombia.
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