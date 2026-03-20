Valora Analitik habló en exclusiva con el presidente global de Parex, Imad Mohsen, sobre lo que la compañía está apostando en Colombia, así como sus principales planes ahora que se convertirá en la empresa más grande del sector sin contar a Ecopetrol.
Para lograrlo, la empresa está ejecutando un ambicioso plan para adquirir los activos de explotación de petróleo y gas de Frontera Energy, con lo que aspiraría a quedarse con 10 % del mercado colombiano, a través de un negocio de US$525 millones.
Imad Mohsen, presidente de Parex. Imagen: Parex
En esta conversación, el ejecutivo explicó por qué confía en el mercado colombiano, abordó si la verdadera apuesta de la compañía podría estar en Venezuela y expuso su visión sobre una de las industrias energéticas más relevantes del mundo: la canadiense.
Ustedes están haciendo grandes inversiones en Colombia, ¿por qué lo hacen si el país tiene un contexto regulatorio complejo para las petroleras?
Mire, todo es relativo. Sé que en Colombia hay quien se queja de que el Gobierno de Petro es más contrario al gas que los gobiernos anteriores. Pero si comparo la estabilidad del régimen fiscal, el respeto a la ley, el respeto a los contratos, la libertad de capitales, el hecho de formar parte de la OCDE, de Colombia con cualquiera de los países de alrededor, como Ecuador, en cada elección todo cambia.
En Argentina, son amables hasta que dejan de serlo. Si miro a Venezuela, sí, ahora tienen una pistola apuntándoles a la cabeza. ¿Qué pasará cuando la pistola ya no esté o Trump pierda las elecciones? Así que Colombia no se basa en un solo partido político. Ustedes tienen instituciones.
Incluso cuando el Gobierno de Petro hizo cosas que no eran favorables para la industria, respetó los contratos existentes. Y la política del gobierno, incluso bajo la izquierda, es: vale, no hay nuevas tierras, pero con las que tienen, intenten sacarle el máximo partido y producir, y no aumenten su huella ni su impacto ambiental hasta que hayan sacado el máximo partido a lo que tienen. Ahora bien, en Parex tenemos la suerte de contar con la mayor superficie de terrenos de todas las empresas privadas de Colombia, quizá tres o cuatro veces más que cualquier otra, salvo Ecopetrol. Así que no necesitamos más terrenos.
«Lo hago para invertir más en Colombia. No estoy mirando hacia Venezuela», sobre la pregunta de si invertirá en Colombia para ir a Venezuela. Imagen: Parex
Nuestra estrategia consiste en utilizar la tecnología para aumentar la recuperación de los yacimientos existentes y maximizar la rentabilidad de los mismos en beneficio del país y de Parex. Así pues, la última parte de nuestra estrategia es centrarnos en el gas, porque el país necesita gas. Y tenemos una colaboración fantástica con Ecopetrol para explorar en busca de gas en el Piedemonte. También estamos estudiando la posibilidad de exportar gas desde la zona del VIM (yacimiento en Colombia).
Así que, de hecho, nuestra estrategia no va en contra de lo que quiere ni siquiera el gobierno de izquierda. Así que estoy contento. Gana la derecha, bien. Gana la izquierda, bien. Ustedes comparan entre la Colombia A frente a la Colombia B frente a la Colombia C, puede que se decepcionen de esto o aquello. Pero yo lo veo de forma global: es uno de los países más limpios con los que he trabajado en materia de petróleo y gas fuera de la OCDE, es decir, fuera de Europa, Noruega o EE. UU.
Si va a cualquier país, diría yo, menos desarrollado, si va a Egipto, al Golfo, a África, a muchos países de Sudamérica, el nivel de corrupción es perjudicial para el petróleo y el gas. Colombia es limpia.
Su administración pública quiere lo mejor para el país. Y eso me parece muy bien. Así que, entre el hecho de que la geología del subsuelo es excelente y que la conocemos bien, estamos en una buena posición en cuanto a los terrenos. Nos hemos ganado una trayectoria y una reputación entre la gente, en las comunidades y en cuanto al acceso, porque cumplimos lo que prometemos.
Decimos que vamos a construir una carretera, o llevar agua potable, o electricidad a las escuelas, o lo que sea, y lo hacemos. Tenemos buena acogida en la comunidad. Por lo tanto, no tenemos muchos problemas al entrar en nuevas áreas. De hecho, esto es lo que nos diferencia. Y entendemos la geología, entendemos a la gente, entendemos la política, el régimen fiscal nos favorece. ¿Por qué ir a otro lado?
«Si va a cualquier país, diría yo, menos desarrollado, si va a Egipto, al Golfo, a África, a muchos países de Sudamérica, el nivel de corrupción es perjudicial para el petróleo y el gas. Colombia es limpia», afirmó. Imagen: Parex
Me sorprende su respuesta. Los periodistas hablamos de problemas, particularmente dentro de la industria del petróleo y el gas, pero usted tiene confianza en Colombia
Sí, mire, quiero decir, el problema para muchas otras empresas es que no tienen nuevos terrenos y ya agotaron las oportunidades en sus terrenos. Y luego llegó este gobierno y dijo: “No voy a emitir nuevas licencias de exploración”. Entonces, se están asfixiando.
Tuvimos la suerte de que, incluso antes de las elecciones, ya habíamos adquirido muchos terrenos. Les invito encarecidamente a ver a nuestra presentación de inversión. Hemos ampliado nuestras tierras de unos 1,3 millones a casi seis millones de acres. Así que conseguimos 18 lotes en la ronda de licitaciones previa a las elecciones. Y nuestra otra fuente de tierras es una asociación con Ecopetrol.
Hemos estado en el Putumayo. Teníamos un acuerdo en el Piedemonte para invertir juntos. Así que, entre estas dos fuentes, tengo más trabajo por hacer para los próximos 20 años. No necesito nuevas tierras. Por lo tanto, tenemos un enfoque diferente de la situación porque nuestra situación es distinta. Ya habíamos preinvertido en el país antes de las elecciones. Consolidamos nuestra posición. Y las medidas que está tomando el gobierno y que podrían estar perjudicando mucho a nosotros no nos afectan.
¿Y qué opina del sistema tributario, en particular, de la industria del petróleo y el gas?
El sistema tributario es progresivo. Cuando el precio del petróleo sube mucho, entonces pagamos más impuestos, como el recargo que introdujo el Gobierno. Pero si el precio del petróleo baja, entonces pagas menos. Me encanta eso. Porque nos facilita mucho asumir riesgos en el capital de los proyectos, pensando que si el precio del petróleo es alto, está bien, pagamos más impuestos, pero de todos modos estamos ganando más dinero. Si el precio del petróleo baja, eso nos protege.
Por cierto, los impuestos aquí (en Colombia) son más bajos que en Argentina, Ecuador y muchos otros países. Así que estoy de acuerdo con eso. Y la gente es sincera al respecto.
«Tenemos una colaboración fantástica con Ecopetrol para explorar en busca de gas en el Piedemonte», mencionó Mohsen. Imagen: Parex
Entonces, ¿cree que un sistema progresivo es útil, no solo para el país, sino también para la empresa?
Al 100 %. Y si va, por ejemplo, ahora a Noruega o a Holanda o donde sea, estas cosas ayudan, y creo que el sistema tributario que tenemos en Colombia es uno de los mejores con los que he trabajado, precisamente por ese carácter progresivo. Porque, como que, a la gente no le importa si ganas el doble o cinco veces más dinero, vas a invertir.
¿Está invirtiendo en Colombia para llegar a Venezuela, país con las mayores reservas de petróleo y gas del mundo?
No, no es por eso que lo hago. Lo hago para invertir más en Colombia. No estoy mirando hacia Venezuela. Creo que las empresas establecidas en Venezuela, Chevron, Repsol, Total o Shell, están en una buena posición para beneficiarse de la situación actual, y cuentan con el respaldo político de EE. UU. para hacer que las cosas sucedan. Quizás incluso Ecopetrol pueda tener éxito en Venezuela. No lo sé.
Las empresas de nuestro tamaño solo tendrán éxito en Venezuela si cuentan con contactos especiales. Si conocen a alguien que tiene un pequeño yacimiento petrolífero que pueden ampliar, o si tienen contactos allí, podrían llegar a ganar dinero rápidamente. Si quiere hacerlo de la manera tradicional, es decir, ir, conseguir un bloque, hacer un estudio sísmico, encontrar algo, lo perfora, lo desarrolla, construye instalaciones, construye infraestructura, eso lleva años y años recuperar la inversión. Ahora bien, a largo plazo, es una muy buena inversión. La gente gana mucho dinero.
Pero entonces tienes que apostar a que la política no cambie. Y no creo que tengamos una ventaja competitiva en comparación con todos los demás actores en Venezuela. No tenemos relaciones especiales. No tenemos conexiones con el gobierno de Venezuela ni de EE. UU. Así que prefiero invertir en un lugar donde sí tengo una ventaja competitiva.
Entonces, ¿cree que recibirá más ingresos por tener actividades en Colombia que en el país con las reservas de petróleo y gas más grandes del mundo?
Sí, porque Venezuela se lo jugará a la ruleta. Si tienes éxito, ganas dinero; si fracasas, pierdes dinero, o te lo expropian. Y una cosa, para que quede claro: me preguntó sobre el tema de los impuestos. Una de las razones por las que tenemos una carga fiscal razonable es porque reinvertimos el capital en Colombia. Así que obtengo deducciones por depreciación en Colombia. Obtengo desgravaciones fiscales en Colombia.
Ahora bien, si saco el dinero de Colombia y lo pongo en otro lugar, no importa dónde, entonces pagaré más impuestos en Colombia, además de arriesgar ese dinero en otro lugar. Así que no, no creo que seamos tan buenos como para vencer a todos los demás en un nuevo lugar, que es más grande que nosotros.
¿Cuál es el futuro de la industria del petróleo y el gas en Canadá con el nuevo escenario mundial y la guerra en Irán?
Creo que Canadá tiene una posición fantástica en el sector del petróleo y el gas. Cuenta con enormes reservas y una gran tecnología. Y creo que lo consideran un lugar seguro para invertir. Así que creo que el único problema en Canadá es que no construyeron muchas rutas de exportación por razones medioambientales.
Así que tienen restricciones sobre la cantidad que pueden exportar fuera de Canadá. Esa es la mayor limitación. Por eso llevará tiempo. Se necesitarán años y años para construir oleoductos hasta el océano. Pero una vez hecho esto, creo que hay un gran potencial de crecimiento en Canadá. Canadá es un gran país a largo plazo para el petróleo y el gas. Y la gente que está produciendo ahora petróleo y gas en Canadá está ganando una fortuna.
«La última parte de nuestra estrategia es centrarnos en el gas, porque el país (Colombia) necesita gas», enfatizó. Imagen: Parex
¿Cree que el petróleo y el gas canadiense irá a China o a la India?
Creo que necesitan construir los oleoductos adecuados para que eso suceda. En este momento, tienen una capacidad de exportación limitada. Por ejemplo, el petróleo se produce en el centro del país, en Alberta y Saskatoon. Y si quiere enviarlo a China o a la India, necesita construir un oleoducto desde el centro del país, miles de kilómetros hasta el océano. No lo hicieron debido a restricciones ambientales y de acceso. También tenemos reservas indígenas y todo eso.
¿Es probable que Canadá pueda mirar hacia los mercados asiáticos u otro mercado?
El problema no es el mercado. En realidad, es un asunto interno entre las distintas provincias de Canadá y la oposición medioambiental. Si logran construir esos oleoductos, a Asia, a Europa, a todo el mundo le encantaría recibir el petróleo y el gas de Canadá.
¿Y es optimista al respecto?
Sí, pero va a llevar mucho tiempo. Pasarán años antes de que eso suceda.
¿Cuántos años?
Muchos años, de cinco a 10 años, dependiendo de la rapidez con la que obtengan los permisos, construyan los oleoductos.
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