Fiscalía ante Petro:  pide levantar su estatus de negociador a alias ‘Calarcá’ y llamarlo a juicio

La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, radicó en el despacho del presidente Gustavo Petro dos solicitudes formales en las que documenta presuntos crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad atribuidos a alias ‘Calarcá’.
Camargo pide que el representante de las disidencias de las Farc en los diálogos de paz, se le retire ese estatus por incumplimiento de sus obligaciones.
En la primera comunicación, la Fiscalía le solicita al presidente que levante la condición de miembro representante del grupo armado a alias ‘Calarcá’ y que en consecuencia reactive las órdenes de captura suspendidas en su contra.
La segunda comunicación reitera una petición similar respecto a tres integrantes del Frente 33 de las disidencias en el Catatumbo, quienes ya fueron imputados por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cientos de homicidios, entre otras conductas graves.
Tres conductas en el centro de la acusación
Camargo detalló tres grupos de hechos que fundamentan la solicitud contra ‘Calarcá’.
El primero es la presunta participación directa en la orden de homicidio de una líder social del Cauca. El segundo, la colocación de minas antipersona al paso de un convoy militar en una vereda de Antioquia, hecho que dejó siete militares muertos y que la fiscal calificó como «gravísimo» por tratarse de un método de guerra prohibido internacionalmente.
El tercero es la continuación de actividades terroristas en el Meta: la Fiscalía documentó que después del 15 de enero de 2024 —fecha en que ‘Calarcá’ fue designado representante— se siguieron colocando artefactos explosivos en establecimientos comerciales y municipios del departamento, por órdenes directas suyas, en una investigación que la entidad abrió desde 2023.
«Esa ofensiva terrorista continuó bajo su mando en una región que, en teoría, haría parte de los acuerdos de paz», señaló Camargo, en una alusión directa a la contradicción entre los hechos documentados y el modelo de paz territorializada que ha promovido el gobierno.
Imputación formal en camino
Además de las dos comunicaciones al presidente, la Fiscalía tomó una tercera decisión: citar formalmente a alias ‘Calarcá’ a una audiencia de imputación de cargos por las conductas documentadas tras su designación como vocero.
La decisión fue motivada, según Camargo, por un argumento planteado en la mesa de diálogo del día anterior con la oficina del consejero comisionado para la paz y los ministerios de Defensa y Justicia: que la Fiscalía debía mantener una línea de conducta consistente con la que aplicó en el caso del Frente 33, donde sí procedió a imputar con las órdenes de captura suspendidas.
«Encontramos cierta razonabilidad en ese argumento», admitió la fiscal, y anunció que buscará fijar la fecha de audiencia de manera expedita.
La pelota, en el presidente
La Fiscalía espera que Petro se pronuncie «rápidamente» sobre las solicitudes. Camargo subrayó que el objetivo es que el presidente conozca de primera mano los argumentos que llevan a la entidad a considerar que estas personas «no deberían estar en una mesa de negociación», dado que las conductas imputadas —que incluyen también reclutamiento de menores, desplazamiento forzado y desapariciones en el caso del Frente 33— son incompatibles con la calidad de representantes de un grupo armado en un proceso de paz.