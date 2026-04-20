Fitac alerta fallas persistentes en plataformas de la DIAN que afectan el comercio exterior

La Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac) advirtió que persisten problemas en las plataformas digitales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), lo que continúa afectando el desarrollo normal de las operaciones de comercio exterior en el país.
Según el gremio, desde el 27 de diciembre, cuando la entidad realizó mantenimientos programados, los servicios informáticos no se han recuperado plenamente.
Aunque la DIAN anunció su normalización el 2 de enero de 2026, los usuarios reportan fallas recurrentes.
De acuerdo con Fitac, los afiliados han evidenciado de manera constante intermitencias, bloqueos y demoras sistémicas que superan los inconvenientes operativos habituales.
El gremio aseguró que estas fallas no corresponden a errores individuales o de digitación, sino a un problema estructural en los sistemas. En ese sentido, cuestionó el mecanismo implementado por la DIAN, que exige registrar un Punto Único de Soluciones Tecnológicas (PST) por cada error.
Para Fitac, esta medida resulta insuficiente frente a una falla generalizada, ya que implica una carga administrativa desproporcionada sin resolver el problema de fondo.
“Insistimos en que esta situación configura un evento constitutivo de fuerza mayor, ya que imposibilita objetivamente el cumplimiento oportuno de las obligaciones aduaneras sin que medie negligencia alguna por parte de nuestros afiliados o sus clientes”, señaló el gremio.
En ese contexto, Fitac pidió a la DIAN adoptar medidas administrativas excepcionales y avanzar en soluciones estructurales de infraestructura tecnológica. También solicitó la implementación de un protocolo de contingencia claro y visible, especialmente en periodos de menor disponibilidad operativa.