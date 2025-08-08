Fitch proyecta mejor crecimiento económico en Colombia pese a impacto negativo en el frente fiscal

La agencia calificadora Fitch Ratings anticipa en 2025 un crecimiento económico moderado, pero levemente mayor al visto en 2024 para la región andina (Chile, Colombia y Perú), mientras otros países, como China, verían una desaceleración más fuerte.
Lo anterior sería producto del descenso de la inflación y el alivio visto en la política monetaria durante 2024 en las principales economías de la región.
En el documento, que presenta las principales tendencias macroeconómicas y riesgos para América Latina y el Caribe, se advierte que los países de este grupo atraviesan un entorno externo más adverso.
La firma citó como desafíos el manejo fiscal de los gobiernos, el bajo crecimiento, la incertidumbre política y el impacto de los aranceles de Estados Unidos en empresas y bancos.
Respecto al impacto de la guerra comercial con EE. UU., Fitch ya ha expresado una postura cautelosa sobre los efectos en América Latina, señalando que, si bien la región podría tener algunas oportunidades, los riesgos negativos superan en gran medida los beneficios potenciales.
Sin embargo, la caída en los precios de materias primas sí tendría una repercusión en el desempeño de los países latinoamericanos, de acuerdo con el análisis de Fitch.
"En particular, la caída del precio del petróleo afectará negativamente el crecimiento y las exportaciones en Colombia y Ecuador. Además, estos países enfrentarán impactos negativos en su desempeño fiscal y externo debido al cambio en los valores del crudo", detalla el documento.
Deuda pública, balance fisca e ingresos
Por otro lado, Fitch Ratings señaló que, en economías grandes, como Brasil, Chile, Colombia, Bolivia y México, los balances primarios siguen siendo insuficientes para estabilizar el nivel de deuda.
De hecho, se proyecta que en la mayoría de ellos, incluido Colombia, se registren este año déficits fiscales más altos que los estimados inicialmente.
Además, en Colombia, Panamá y Brasil se observa una alta dependencia de medidas administrativas para aumentar la recaudación de ingresos y una capacidad limitada para reducir el gasto público.
Este desbalance fue una de las razones que llevaron a la agencia a darle a Colombia una perspectiva negativa en su calificación soberana, siendo actualmente el único país de la región con este asterisco.
Finalmente, Fitch recordó que el panorama político es particularmente incierto en Colombia, Brasil y Chile, a puertas de un año electoral, "donde crece el sentimiento anticontinuista, lo que podría generar cambios de rumbo".
—