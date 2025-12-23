Tras la baja en la calificación a Ecopetrol, Fitch redujo la de ISA pasando de ‘BBB’ a ‘BBB-’

Fitch Ratings redujo la calificación de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), al pasarla de ‘BBB’ a ‘BBB-’. Lo anterior se produce tras la reducción de la calificación de su casa matriz, Ecopetrol, que a su vez obedece a la disminución de la calificación soberana de Colombia, ya que Ecopetrol es una compañía en la que el Estado colombiano tiene una participación de 82 % en las acciones.
Los argumentos de Fitch para tomar esta decisión se basan en la vinculación de la filial con la calificación de su casa matriz. No obstante, señaló que ISA se ubica dos escalones por encima en su calificación respecto a Ecopetrol, gracias a un “sólido perfil empresarial y financiero”.
La calificadora también indicó que la calificación de ISA, presidida por Jorge Carrillo, refleja un bajo riesgo empresarial, típico de mercados como la transmisión de energía, así como una fuerte diversificación geográfica. Además, destacó que hay una alta previsibilidad en el flujo de caja, lo cual respalda su perfil financiero y lleva a considerar que la compañía cuenta con una adecuada liquidez, en un contexto en el que le apuesta a un crecimiento “agresivo”.
Otro elemento que destacó la calificadora es que mantiene un grado de independencia respecto a Ecopetrol, aspecto que no resaltó en la relación que Ecopetrol puede tener con el gobierno. En este sentido, Fitch recordó que la estatal energética posee más de 51 % de las acciones de ISA, pero señaló que los mecanismos regulatorios, la presencia de accionistas minoritarios y el historial de prácticas de gobernanza impiden que ejerza un control más allá de los estándares habituales sobre su filial. Por ello, indicó que las políticas de financiamiento y la gestión de efectivo de ISA se manejan de manera independiente de la estatal energética.
¿Qué riesgos a la baja tiene la calificación de ISA?
Para Fitch, un cambio en la gobernanza corporativa podría generar presiones a la baja sobre la estrategia financiera y empresarial de ISA. Asimismo, expresó que acciones negativas sobre las calificaciones de Ecopetrol impactarían las de ISA, manteniendo el diferencial de dos escalones.
También reveló que niveles de endeudamiento superiores a los escenarios previstos; cambios regulatorios que generen una alta presión sobre el flujo de caja; modificaciones en la estrategia financiera o empresarial, en particular en lo relacionado con la distribución de dividendos; así como cambios en la gobernanza corporativa podrían contribuir a una rebaja de la calificación. Sin embargo, indicó que este escenario es poco probable en el corto y mediano plazo.
Diversificación en mercados latinoamericanos
Fitch también afirmó que más de 80 % del Ebitda de la compañía provendrá de redes de transmisión reguladas, mientras que 18 % corresponderá a concesiones viales en Chile y Colombia. El negocio de telecomunicaciones aportaría menos de 2 % al Ebitda consolidado.
Las inversiones de la compañía se ubican en $22,2 billones para el periodo 2025–2028. De este monto, cerca de 83 % se destina a redes de transmisión reguladas y 14 % a concesiones viales. Brasil concentra 52 % de las inversiones, mientras que Chile, Colombia, Perú y Panamá representan 18 %, 15 %, 11 % y 4 %, respectivamente.
Agregó que la diversificación geográfica de ISA en América Latina hace que el Ebitda consolidado provenga principalmente de Brasil (38 %), Colombia (27 %), Chile (casi 15 %) y Perú (casi 20 %); menos de 1 % de la generación de efectivo proviene de Panamá y Bolivia.
Finalmente, Fitch indicó que, gracias a esta diversificación en distintos mercados latinoamericanos, la compañía no está expuesta de manera significativa a riesgos regulatorios, dado que gran parte de sus ingresos provienen de redes de transmisión reguladas. En este sentido, señaló que la generación de flujo de la compañía es resiliente ante escenarios adversos, particularmente frente a regulaciones estrictas.