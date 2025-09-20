Flores, chocolates y vinos: las recomendaciones de Rappi para sorprender en Amor y Amistad

Durante la época de amor y amistad, muchas personas tienen que estar lejos de sus seres queridos y/o parejas, debido a esto, Rappi presentó una guía para cada tipo de enamorado o amigo que quiera tener una muestra de cariño con los que más quiere:
El amigo secreto profesional
Las viejas costumbres no se pierden y jugar al amigo secreto sigue siendo clave para mantener las tradiciones que unen a los amigos. Este año, en Rappi Turbo, el juego sube de nivel con un espacio único para ‘Amigo Secreto’ donde se puede endulzar a un clic con opciones desde $10.000, $20.000 y $30.000 que incluyen chocolates, snacks, licores y combos especiales.
El planeador empedernido
Para los que creen que cada regalo debe responder a las preferencias y gustos específicos de cada persona y te gusta planearlo al detalle, dentro de Rappi encuentran más de 100 opciones de regalos de distintas categorías desde tecnología, libros, moda, hogar y deportes para planear el regalo de amigo secreto o sorprender a los más cercanos.
Además, con la opción que tiene la app ‘enviar como regalo’, se puede programar la entrega para que llegue en el momento ideal y acompañarlo con una dedicatoria personalizada.
El detallista de último minuto
Para quienes buscan ser detallistas, pero dejan todo para el final, Turbo es el mejor aliado. El servicio de entregas ultra rápidas de la app cuenta con un portafolio de más de 20.000 productos incluidos flores, chocolates, vinos y hasta juguetes de sex shop, para pedir y recibir en minutos. Porque el amor no puede esperar.
“Cada año en Rappi el mes de Amor y Amistad nos abre las puertas a crear distintas formas de hacer más fácil esta celebración y acompañar a los usuarios con las mejores opciones para compartir con quienes más quieren”, indicó Diego León, head de E Commerce de Rappi Colombia.
Y agregó que este año, de la mano de sus aliados más pedidos como Floría, Miniso y Hecho para tí; tendrán ofertas de hasta un 50 % de descuento en desayunos, postres, vinos, chocolates y flores que estarán disponibles hasta el 21 de septiembre, para que nadie se quede sin celebrar el amor y la amistad.