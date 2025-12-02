A través de una conferencia de prensa con medios internacionales, Flybondi, la aerolínea de bajo costo en Argentina, anunció una millonaria inversión para aumentar su flota en los próximos años.
Con una inversión de US$1.700 millones -proporcionada por el mayor accionista OC Global Enterprise- la empresa adquirió 35 aviones (20 de ellos de la referencia A220 de Airbus y 10 Boeing 737 MAX10), con los que busca ampliar su presencia tanto en el mercado doméstico, como en el internacional.
Vale mencionar que 25 de las aeronaves están en firme, mientras que 10 de ellas aún se mantienen como opcionales.
“Estamos dando un paso importante en posibilidades de crecimiento de conectividad y de expansión en la región. El mercado nos muestra que podemos incrementar la cantidad de destinos en América Latina y el Caribe”, afirmó Mauricio Sana, CEO de la aerolínea.
Los nuevos aviones se incorporarían en los próximos años a la flota ya existente de 14 aviones (Boing 737 800) que la empresa ha acumulado desde el inicio de su operación hace más de ocho años.
Para Alejandro Carrillo, gerente de flota de la empresa aérea, esta es “la noticia más importante de los próximos cinco años y quizá la expansión de flota más importante de los últimos 20 años en Argentina”.
Hoy, Flybondi vuela a 23 destinos (16 en Argentina y el resto Paraguay Brasil y Perú). La empresa suma un total de 32 rutas, de las cuales casi el 70 % son internacionales; y genera más de 1.500 empleos en su hub de operaciones.
A dónde llegará la nueva flota y cómo ve Flybondi el mercado regional
La nueva flota adquirida por la compañía ampliará el alcance local e internacional de la marca en América Latina y el Caribe.
No obstante, si bien a largo plazo el objetivo es alcanzar más destinos por fuera del radio de Argentina, con la reciente incorporación de flota ya se tienen priorizados algunos mercados cercanos internacionales.
“La flota va a venir en su gran medida para el mercado local en Argentina y también se busca con ella seguir creciendo en Paraguay”, expuso Sana.
En el caso de Colombia, el empresario afirmó que tiene un interés muy grande en el país, pues él es colombiano, pero que por el momento no está siendo uno de los destinos analizados para arribar en el corto plazo. “Esto dependerá de cómo se mueva la demanda de viajes hacia y desde Colombia”.
De otro lado, el CEO de Flybondi mencionó que “el sector aéreo latinoamericano se está configurando con la línea Abra o con la línea Latam”.
Sin embargo, hizo énfasis en que esta firma low cost por ahora no tiene planes de fusiones. “De cierta manera ser independiente permite este tipo de sueños y ser independientes. Por los próximos tres o cuatro años vamos a ser independientes”, finalizó.
