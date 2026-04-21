FNA definió requisitos para acceder al crédito del 100 % para obtener vivienda: Trámite es sencillo

Meses atrás, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció una serie de medidas orientadas a ampliar el acceso a vivienda en Colombia, en un contexto en el que la financiación sigue siendo uno de los principales retos para los hogares. Entre las menciones más relevantes se encuentra la posibilidad de financiar hasta el 100 % del valor de la vivienda, tanto de interés social (VIS) como de interés prioritario (VIP).
Este mecanismo implica que los ciudadanos interesados en adquirir vivienda no deberán asumir el pago de una cuota inicial, uno de los principales obstáculos para cerrar el esquema financiero. Con esta medida, la entidad busca facilitar el acceso al crédito hipotecario y reducir las barreras de entrada al mercado inmobiliario, especialmente para los hogares con ingresos limitados o sin capacidad de ahorro previo.
La iniciativa tiene como propósito mejorar las condiciones de acceso a vivienda para trabajadores dependientes e independientes, así como contribuir al cierre financiero de las familias. En ese sentido, el FNA apunta a fortalecer su portafolio de soluciones con alternativas que respondan a las necesidades actuales del mercado y a la capacidad de pago de los usuarios.
¿Cómo acceder a la financiación del 100 % del FNA?
Para acceder a este beneficio, el Fondo Nacional del Ahorro estableció una serie de requisitos que los interesados deben cumplir. En primer lugar, es indispensable estar afiliado a la entidad, ya sea mediante el traslado de cesantías o a través de la apertura de una cuenta de Ahorro Voluntario Contractual (AVC).
En el caso de los trabajadores dependientes, el proceso implica solicitar al empleador el traslado de las cesantías al FNA, lo que les permitirá acceder a las líneas de crédito ofrecidas por la entidad. Por su parte, los trabajadores independientes pueden vincularse mediante el esquema de ahorro voluntario, realizando aportes periódicos hasta alcanzar un monto equivalente a 1,2 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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Adicionalmente, entre las condiciones establecidas se encuentra no ser propietario de vivienda al momento de la solicitud y contar con una capacidad de pago acorde con el crédito solicitado. Estos criterios buscan garantizar la sostenibilidad de la obligación financiera y priorizar a quienes no han accedido previamente a una solución habitacional.
La presidenta del FNA, Laura Roa, señaló que la entidad mantendrá tasas de interés que oscilan entre el 8,5 % y el 12,5 % efectivo anual, con el fin de ofrecer condiciones competitivas dentro del mercado. Asimismo, indicó que la financiación del 100 % aplica para viviendas con un valor de hasta $270 millones, bajo una línea en pesos con tasas fijas y plazos de hasta 20 años.