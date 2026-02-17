Créditos respaldados por el Fondo Nacional de Garantías subieron en 2025: el comercio fue el sector más beneficiado

Cuando un colombiano, o una empresa del país solicita un crédito, es necesario que tenga un fiador, como es bien sabido. En muchos casos, ese respaldo a los préstamos viene del Fondo Nacional de Garantías (FNG), una entidad pública que hace parte del Grupo Bicentenario.
El año pasado, en línea con la dinámica del crédito en Colombia, el FNG logró superar sus metas y reportó el respaldo de 953.787 créditos por un monto de $23,5 billones. La entidad recordó que la expectativa era facilitar 750.000 créditos.
Del total respaldado, el sector comercio concentró la mayor participación, con $8,83 billones, reafirmando su papel clave en la economía del país, con un impacto especial en micro, pequeñas y medianas empresas.
Por su parte, el sector agrícola y ganadero registró 123.084 créditos garantizados por $1,52 billones, evidenciando un avance significativo en el financiamiento de actividades rurales y agroproductivas.
En cuanto a la gestión financiera, el Fondo Nacional de Garantías dio a conocer que, gracias a su manejo operativo, obtuvo utilidades preliminares por más de $216.000 millones.
Desempeño del Fondo de Garantías en los últimos cuatro años
Desde el 7 de agosto de 2022 y hasta el 31 de diciembre del 2025, el FNG respaldó 2,7 millones de créditos por un valor superior a los $66,9 billones, llegando al 99 % de los municipios del país.
Al poner la lupa en sectores específicos, la vicepresidenta ejecutiva, Laura Peña, indicó que en este periodo de tiempo se respaldaron más de 282.406 créditos asociados a actividades agropecuarias y rurales, por aproximadamente $2,88 billones en todos los departamentos del país.
“Este esfuerzo permitió ampliar oportunidades productivas en el campo y cerrar brechas históricas de acceso al financiamiento, donde el 43 % de las garantías beneficiaron a mujeres y el 75 % estuvieron dirigidas a poblaciones en condición de pobreza y vulnerabilidad”, expresó.
De igual forma, destacó la gestión territorial del FNG, donde se cubrieron los 32 departamentos, incluyendo San Andrés y Providencia, así como más de 1.100 municipios, con énfasis en los territorios PDET, Zomac y municipios de categoría 5 y 6.