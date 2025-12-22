Fondo Patria nombra a Nikitas Psyllakis nuevo COO global y a Raphael Denadai como CFO

Patria Investments Limited, gestor global de activos alternativos, anunció la implementación de una nueva estructura corporativa diseñada para fortalecer su modelo operativo global, impulsar la excelencia operativa y apoyar de mejor manera la ejecución estratégica de Patria a escala.
Para liderar esta nueva estructura, Patria crea el cargo de director global de Operaciones (COO) que será asumido por Nikitas Psyllakis, y quien reportará directamente al director ejecutivo (CEO) de Patria, Alex Saigh.
Nikitas se une a Patria como socio y estará a cargo de las siguientes funciones corporativas: Finanzas, Fondos, Tecnología, Legal y Cumplimiento, Gestión de Riesgos y Auditoría Interna. Como parte de esta evolución organizacional, los líderes actuales de estas áreas pasarán a reportar directamente al nuevo COO.
Procedente de DWS Group, Nikitas aporta más de 20 años de amplia experiencia global en servicios financieros, habiendo liderado iniciativas de planeación estratégica, transformación operativa y regulación, destacó patria. Su liderazgo será clave para fortalecer la efectividad organizacional y respaldar las crecientes necesidades del negocio de Patria. Estará basado en Londres y será miembro del Comité de Dirección.
Relevo de CFO
Por su parte, Ana Russo, quien se desempeña como directora financiera (CFO) desde octubre de 2022, informó a Patria hace algunos meses su intención de dejar su cargo actual a partir de abril de 2026, con el fin de dedicar tiempo a funciones de asesoría y roles no ejecutivos como parte de la siguiente etapa de su carrera profesional.
Asimismo, Patria se complace en anunciar que Raphael Denadai, actualmente socio y CFO de Gestión de Portafolio, asumirá el cargo de director financiero de Patria a partir de abril de 2026.
Raphael cuenta con más de 25 años de experiencia en planeación financiera y estratégica, así como en procesos de integración y transformación corporativa en América Latina y Europa. En su rol actual lidera las áreas financieras de los portafolios de Private Equity e Infraestructura de Patria, incluyendo FP&A, Tesorería, Project Finance, Contabilidad, Impuestos, Auditoría Interna, Cumplimiento, Legal, Fusiones y Adquisiciones (M&A) y Compras.
Una vez asuma el cargo de CFO, Raphael Denadai se convertirá en miembro del Comité de Dirección de Patria y reportará directamente a Nikitas Psyllakis. Durante el periodo de transición, Ana Russo trabajará junto a Raphael hasta abril de 2026 para asegurar una transición fluida.
“Patria confía en que esta evolución de su estructura corporativa permitirá respaldar mejor las necesidades cambiantes de su negocio y fortalecer la integración, la agilidad y el proceso de toma de decisiones en sus principales funciones corporativas, a medida que la compañía continúa con su trayectoria de crecimiento”, concluyó la compañía al respecto.
