Fondos de pensiones: ¿invertir más en el exterior puede mejorar la rentabilidad de su ahorro?

Para millones de colombianos, el dinero que cada mes se descuenta de su salario para pensión representa una apuesta de largo plazo: ahorrar hoy para tener ingresos durante la vejez. Por eso, cualquier cambio en las reglas que determinan dónde pueden invertirse esos recursos puede terminar teniendo consecuencias sobre la forma en que se administra ese ahorro.
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Una de las modificaciones más recientes está relacionada con las inversiones de los fondos de pensiones en el exterior. El Gobierno De la Espriella eliminó recientemente vía decreto el límite global que restringía a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para destinar hasta el 30 % de los recursos a activos internacionales.
La pregunta que surge para los afiliados es si esta mayor libertad para invertir fuera de Colombia puede traducirse en una mejor rentabilidad para su ahorro pensional.
La respuesta no es automática. Invertir más en mercados internacionales no garantiza por sí mismo una mayor rentabilidad, pero sí puede ampliar las alternativas disponibles para diversificar el riesgo y buscar oportunidades en diferentes economías, monedas, sectores y clases de activos.
Ese es uno de los principales puntos que plantea Camilo Gantiva, socio de Holland & Knight, quien analizó para Valora Analitik los efectos que puede tener el cambio regulatorio y lo que significa para los afiliados.
¿Qué cambió para los fondos de pensiones?
El Decreto 1490 de 2026, expedido el 6 de octubre, modificó el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el régimen de inversión en activos del exterior de los fondos de pensiones obligatorias. La norma derogó los artículos que habían establecido el límite global del 30 % para este tipo de inversiones.
Ese tope había sido introducido apenas unos meses antes mediante el Decreto 369 de 2026, que estableció un límite global a las inversiones en activos del exterior y contempló una transición para su implementación gradual.
Con la nueva norma, las AFP cuentan con un margen más amplio para definir cómo distribuyen los recursos de los afiliados entre inversiones nacionales e internacionales. Sin embargo, esto no significa que estén obligadas a aumentar inmediatamente la participación de activos extranjeros.
Gantiva explica que la principal modificación está en la flexibilidad para tomar decisiones de inversión: “Con el Decreto 1490 de 2026 los administradores de fondos de pensiones tendrán mayor flexibilidad para invertir los recursos de los afiliados en mercados internacionales. Esto no significa que necesariamente vayan a invertir más en el exterior, sino que podrán hacerlo cuando consideren que existen mejores oportunidades de rentabilidad o diversificación, siempre dentro de los deberes fiduciarios y de los criterios de riesgo establecidos por la regulación.”
¿Por qué importa dónde se invierte el ahorro pensional?
Para entender el alcance de la decisión hay que tener en cuenta que los fondos de pensiones no deberían depender exclusivamente del comportamiento de una economía.
El propio Decreto 1490 establece que la administración de estos recursos debe buscar una adecuada relación entre rentabilidad, riesgo, seguridad y liquidez, además de proteger el ahorro de los afiliados y aplicar criterios de diversificación.
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Esto es importante porque una mayor concentración en Colombia puede hacer que una parte más grande del ahorro pensional esté expuesta a los mismos ciclos económicos que enfrenta el país.
Gantiva lo explica de manera sencilla: si un portafolio concentra una mayor proporción de sus inversiones en un solo mercado, también aumenta su dependencia de lo que ocurra allí: “Porque una restricción geográfica obliga a concentrar una mayor parte de las inversiones en un solo mercado. Desde el punto de vista financiero, la diversificación es una de las herramientas más importantes para reducir riesgos. Limitar la exposición a mercados internacionales puede hacer que los portafolios dependan más del comportamiento de la economía colombiana y, por tanto, sean más vulnerables a eventos locales.”
La diversificación permite, por ejemplo, que un mal desempeño de determinados activos colombianos pueda compensarse con resultados positivos en otros mercados. También abre la posibilidad de tener exposición a diferentes monedas y sectores económicos.
¿Invertir en el exterior significa más ganancias para los fondos de pensión?
Este es probablemente el punto que más interesa a los afiliados: no necesariamente. La eliminación del límite del 30 % no quiere decir que las pensiones vayan a subir ni que los fondos automáticamente vayan a obtener mejores resultados. La rentabilidad dependerá de las decisiones concretas de inversión, del comportamiento de los mercados y del nivel de riesgo asumido.
El experto advierte que la ventaja está principalmente en contar con más opciones: “No necesariamente invertir en el exterior genera mayores rentabilidades. No obstante, sí otorga la posibilidad de diversificar el riesgo y aprovechar eventos que puedan generar mayores valorizaciones.”
Gantiva menciona como ejemplo el comportamiento reciente del S&P 500, índice que reúne acciones de 500 de las principales compañías que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Según su análisis, el comportamiento de este índice muestra cómo la exposición a un mercado internacional puede permitir participar de valorizaciones que no necesariamente están disponibles en Colombia.
“En conclusión, la posibilidad de invertir en el exterior genera la posibilidad de diversificar el riesgo y eventualmente la posibilidad de aprovechar ventanas de oportunidad para mayores valorizaciones puntuales.”, agregó.
La clave está en la palabra posibilidad. El cambio regulatorio abre una puerta, pero no determina qué harán las AFP ni cuáles serán los resultados de esas inversiones.
Una de las ventajas de ampliar las posibilidades de inversión internacional es que el ahorro de los afiliados puede quedar menos expuesto a los ciclos de una sola economía.
Una recesión, una caída de determinados sectores, una depreciación de la moneda o un choque económico local pueden afectar los activos colombianos. Si el portafolio está adecuadamente diversificado, otros mercados pueden comportarse de manera diferente y ayudar a compensar parte de ese impacto.
Gantiva señala que esta diversificación también permite aprovechar los ciclos económicos: “La diversificación ayuda a reducir la dependencia de un solo país, una sola moneda o un único sector económico. Esto permite que un desempeño negativo en Colombia pueda ser compensado por mejores resultados en otros mercados.”
El abogado agrega que las economías no avanzan siempre al mismo ritmo. Mientras un país puede estar atravesando una etapa de menor crecimiento, otro puede encontrarse en una fase de expansión, lo que abre alternativas para administrar el ahorro de largo plazo.
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“Teniendo en cuenta que el desempeño de ciertas economías es cíclico, el poder tener mayor exposición a activos internacionales y a otras monedas, permite que el ahorro pensional no se vea necesariamente afectado, sino que los recursos destinados a la vejez puedan trasladarse a inversiones que no estén en un ciclo recesivo, lo cual es justamente lo que pretende con una adecuada administración.», concluyó.