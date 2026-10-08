Fondos de pensiones tuvieron compras récord de TES en Colombia en septiembre

Los títulos de deuda pública de Colombia (TES) encontraron en los inversionistas institucionales su principal soporte durante septiembre de 2026, de acuerdo con analistas.
Cifras oficiales dan cuenta de que, al cierre del noveno mes del año, el saldo total emitido en TES aumentó en $8,3 billones (+1,04 % mensual), alcanzando un stock total de $808,9 billones.
El incremento estuvo impulsado principalmente por los títulos a Tasa Fija (TES COP), los cuales aumentaron en $6,4 billones hasta los $564,3 billones, mientras que los títulos indexados a la inflación (TES UVR) subieron en $1,9 billones para ubicarse en $244,6 billones.
Los expertos de Davivienda resaltaron que este comportamiento estuvo fuertemente condicionado por factores globales. El mes pasado, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años tocaron niveles no vistos desde 2002 debido al reajuste al alza en las expectativas sobre la Reserva Federal y el aumento de las primas por plazo.
Este endurecimiento externo provocó un empinamiento inicial en la curva de los TES locales, con alzas promedio de 80 puntos básicos en las tasas de rendimiento.
Sin embargo, para la entidad financiera, la alta liquidez y el apetito comprador de los agentes locales ayudaron a mitigar el impacto del choque externo y la incertidumbre en las cuentas públicas.
Fondos de pensiones rompen récord acumulado
En septiembre de 2026, las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) se consolidaron nuevamente como los mayores compradores de deuda pública.
Estos actores registraron compras netas mensuales superiores a los $6 billones, un movimiento con el que mantuvieron el primer lugar en la estructura de tenencia con el 31,1 % del saldo total de la deuda (equivalente a $255,4 billones).
Y es que, en el acumulado del año 2026, las compras de las AFP alcanzaron $48,7 billones, cifra que representa un récord histórico superando los registros de años anteriores.
De acuerdo con el Banco de Bogotá, las AFP estarían apostando por la consolidación de los fundamentales macroeconómicos colombianos. Incluso, la entidad identificó una marcada preferencia de las AFP por los TES en pesos frente a los TES UVR, lo que atribuyó a una moderación en las expectativas de inflación.
Por otro lado, los fondos de capital extranjero se mantuvieron como el segundo tenedor más importante de TES, abarcando el 18,8 % del stock total ($205,3 billones en exposición).
La entidad financiera destacó que luego de dos meses consecutivos de desinversión, estos agentes volvieron a ser compradores netos en el mercado de contado (spot), con adquisiciones por $800.000 millones, atraídos por el retorno de las tasas a niveles del 13 % en los nodos largos.
Sin embargo, en el mercado de derivados NDF (contrato a plazo no entregable), los extranjeros mostraron una reducción mensual que para el Banco de Bogotá responde a toma de utilidades por parte de agentes brasileños en el marco del proceso electoral de su país, pues se mantiene un sentimiento de cautela por parte de los capitales internacionales previa a la implementación de los ajustes fiscales en Colombia.
Por otro lado, las compañías de seguros destacaron como el segundo agente con mayores compras netas en el mes, sumando $1,56 billones a su portafolio ($410.000 millones en tasa fija y $1,15 billones en UVR), alcanzando una participación del 12,1 % del mercado.
El análisis de Banco de Bogotá señala que detrás de esta liquidez está el hecho de que, a 53 días del terremoto registrado en el país, Fasecolda reportaba 97.251 reclamaciones por cerca de $6,3 billones, de los cuales se habían desembolsado apenas $571.000 millones. El rezago entre las reclamaciones y los pagos efectivos les habría dado a las aseguradoras la oportunidad de colocar temporalmente sus recursos en TES COP para capturar los altos rendimientos.
Presiones de caja en Hacienda y pausa en las compras del BanRep
En contraste con las compras institucionales, el Ministerio de Hacienda y las corporaciones financieras fueron los principales vendedores del mes.
La cartera de Hacienda redujo su portafolio en $1,05 billones debido a las estrechas presiones de caja a inicios de mes, postura que se pausó tras la publicación del decreto de ampliación de cupo de emisión de TES.
Sin embargo, fueron las corporaciones financieras las que lideraron las desinversiones netas con ventas por $2 billones (-34,4 % mensual).
Finalmente, el Banco de la República pausó su ritmo de compras en el mercado secundario, registrando adquisiciones marginales entre $26.000 millones y $30.000 millones en septiembre.
La menor demanda de liquidez del sistema y el inicio de las subastas put de dólares para acumulación de reservas internacionales restaron relevancia a las compras de TES como mecanismo de inyección monetaria, aun cuando el emisor acumuló compras por $5,4 billones durante el tercer trimestre de 2026, según Davivienda.
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