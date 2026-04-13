Fondos extranjeros reducen su exposición a TES; liquidación de operación de manejo de deuda mueve las ventas

En marzo de 2026, los fondos de capital extranjero y los bancos comerciales lideraron las ventas de deuda pública colombiana (TES) con $11,8 billones.
En el primer caso, las personas o empresas que invierten en títulos de deuda de Colombia sin ser residentes disminuyeron su portafolio en $6,51 billones, concentrando sus ventas en $6,88 billones en TES en tasa fija, aunque también hicieron compras por $364.000 millones en TES UVR.
Así, estos fondos quedaron con un saldo acumulado de $167,6 billones, equivalente al 22,41 % de las tenencias totales en TES, lo que los ubica en segundo lugar en el ranking de tenedores, después de las AFP.
El Banco Davivienda destacó que esta venta récord se explica por el inicio del prepago del Total Return Swap (TRS) por parte del Ministerio de Hacienda en el último mes, dejando entrever que estas ventas son de carácter técnico y no estructural.
El TRS hace parte de la estrategia de endeudamiento que inició el director de Crédito Público, Javier Cuéllar a mediados del año pasado, y que debe concluir antes de que finalice el primer semestre, de acuerdo con el cronograma de la entidad y los compromisos del funcionario.
Por su parte, los bancos comerciales fueron los agentes con la segunda mayor disminución neta de su portafolio de TES en el último mes, con movimientos del orden de $5,31 billones. Lo anterior, en medio de ventas netas de $6,78 billones en títulos en pesos a tasa fija y a pesar de las compras de $1,47 billones en papeles en UVR.
En contraste, las administradoras de fondos de pensiones y cesantías fueron los mayores compradores en marzo, con operaciones por $5,02 billones en su portafolio, principalmente en referencias denominadas en pesos en tasa fija ($3,43 billones).
Con esto, las AFP registraron un saldo acumulado equivalente al 29,3 % del saldo total de tenencia de TES, por un monto total de $219,2 billones.
Las compañías de seguros también destacaron como los agentes con el segundo mayor aumento neto de su portafolio de deuda pública colombiana, con $2,69 billones, lo que les permitió registrar un saldo de $89,5 billones, es decir, el 11,97 % del total.
En detalle, estas empresas reportaron compras de $645.000 millones en tasa fija y de $2,04 billones en UVR el mes pasado.
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