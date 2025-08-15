Nuevo Mustang llegará a Colombia: Ford oficializó la nueva versión del potente carro a este precio

Tras el anuncio de su llegada a Sudamérica, Ford presentó oficialmente en Brasil el nuevo Mustang Dark Horse, el cual tiene transmisión automática de 10 velocidades y un arsenal de tecnologías orientadas a la pista.
Durante su aniversario número 60 en 2024, Ford celebró el legado de historia desde la primera generación del Mustang lanzada en 1964, hasta la séptima generación actual, que ya cuenta con el Ford Mustang GT Performance.
Cabe mencionar que de Ford Mustang ya se han vendido más de 10 millones de a lo largo de su historia. Es el coupé deportivo más vendido del mundo en la última década, con más de 550 unidades entregadas a clientes y fanáticos en Colombia durante este periodo de tiempo.
Así es el nuevo vehículo
El Mustang Dark Horse ofrece manejo ágil y potente, y un rendimiento que hasta ahora solo podía encontrarse en vehículos de competición. Está equipado con la cuarta generación del emblemático motor Coyote V8, un bloque de 8 cilindros en V y 32 válvulas con inyección directa e indirecta multipunto.
Tiene tecnología Auto Start/Stop, este propulsor entrega 500 hp de potencia y 567 Nm de torque, y le otorga una capacidad de aceleración de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos.
La potencia se transmite al eje trasero a través de un diferencial trasero Torsen con sistema de enfriamiento, garantizando que la fuerza sea transmitida al eje trasero con mayor adherencia.
Incorpora también un sistema de suspensión adaptativa MagneRide -presente en el Mach-1 y en el GT -Performance- con calibración específica para el Dark Horse, optimizada para un rendimiento superior en pista. Además, el sistema de escape activo con ajuste de válvula permite modificar la sonoridad del motor.
El sistema de frenos es de alto nivel con cálipers Brembo de 6 pistones en la parte delantera y 4 en la trasera, y discos diseñados para evacuar el calor, ofreciendo un frenado potente y preciso.
Cuenta con neumáticos Pirelli P-Zero en medidas 255/40 R19 para el eje delantero y 275/40 R19 para el trasero.
Además, para los fanáticos, incluye funcionalidades clave como Track Apps, que ofrece Line Lock para precalentamiento de neumáticos, cronómetros y métricas de desempeño, permitiendo visualizar instrumentos de medición adicionales tales como las fuerzas G laterales, de aceleración y de frenado, entre otros.
Al igual que la versión GT Performance, incorpora el Drift Brake, un freno de mano eléctrico diseñado específicamente para iniciar y controlar maniobras de drifting de manera segura en pista, una de las tecnologías desarrolladas por Ford Performance, la división de alto rendimiento de la marca.
El Mustang Dark Horse se realza con llantas de 19 pulgadas en negro mate con un diseño exclusivo, complementadas por cálipers Brembo a tono. En la parte trasera, un nuevo alerón negro de mayor despeje optimiza el flujo de aire, mientras que el sistema de escape doble con cuatro salidas de 4.5 pulgadas en color negro subraya su carácter deportivo y proporciona al Mustang su sonido inconfundible y un toque de sofisticación.
El equipamiento exterior se completa con elementos distintivos tales como el emblema Mustang delantero oscurecido y espejos retrovisores externos eléctricos y plegables que incorporan luces de conducción y proyección del emblema Mustang.
La iluminación trasera se destaca con faros Full LED, luz de freno Brake-light y luces de firma con ADN Mustang. Para reforzar su identidad exclusiva, el pony car incluye molduras de entrada con inscripción Mustang Dark Horse.
El interior
En cuanto al habitáculo, los asientos están tapizados en combinaciones de cuero con distintivas costuras en color azul, ofrecen ajustes eléctricos de 8 posiciones para el conductor y 4 para el pasajero, además de ser calefaccionados y refrigerados.
El volante está forrado en cuero y costuras azules, lleva el emblema del Mustang con un acabado oscurecido.
Además, esta nueva versión se distingue por sus detalles exclusivos que completan una estética premium. Entre ellos, se destacan un emblema interior ‘Dark Horse’ que incluye el número de serie de la unidad, molduras de entrada específicos y cinturones de seguridad en color azul.
Recomendado: KIA lanzó nuevo y potente carro: 4×4, rendidor, de fácil uso y promete romper el mercado
Para la comodidad y funcionalidad, la consola central integra un compartimento portaobjetos y reposabrazos, mientras que la iluminación interior ambiental es configurable.
El nuevo Mustang Dark Horse ya está disponible a modo de preventa en la red de concesionarios oficiales de Ford en Colombia. Se puede adquirir en colores rojo rally, negro sombra y gris carbón, con un precio de preventa sugerido a público de $309.990.000 y una garantía de 3 años o 100.000 km.