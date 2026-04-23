El Sistema Moda encuentra una oportunidad concreta para expandir su alcance hacia nuevas categorías y escenarios de consumo, impulsado por el crecimiento del turismo y la hospitalidad, dos industrias que en conjunto movilizan un mercado global de US$3,9 billones.
Con esta realidad, Heimtextil Colombia 2026 reunirá en Medellín a más de 4.000 asistentes y más de 120 expositores de más de diez países, consolidándose en su tercera edición como una de las principales plataformas de negocios para el hogar y la hospitalidad en América Latina. Del 28 al 30 de abril, la feria organizada por Inexmoda bajo licencia de Messe Frankfurt conectará a empresas, compradores internacionales y expertos en torno a soluciones, tendencias y oportunidades de crecimiento para la industria.
Una industria que redefine su crecimiento
Escalar en la moda ya no se limita al precio o al posicionamiento. Hoy implica ampliar el alcance de las marcas y llevar su propuesta a nuevos territorios. El mercado global de vestuario y calzado superó los US$1,8 billones en 2024 y proyecta un crecimiento cercano al 1 % en los próximos años. En contraste, el segmento de hogar y jardín suma US$1,2 billones adicionales, mientras que el mercado de viajes y alojamiento alcanza los US$3,9 billones. Así se configura una oportunidad en la que el diseño, los textiles y la experiencia se integran con industrias en expansión.
“Hoy el crecimiento de la industria no depende únicamente de cuánto vendemos, sino de hacia dónde somos capaces de expandirnos con nuestra propuesta de valor. La hospitalidad y el turismo abren una oportunidad concreta para que las empresas del Sistema Moda lleven su ADN creativo a nuevos escenarios, conectando con un mercado global que supera los US$3,9 billones. Heimtextil Colombia es el espacio donde esa oportunidad se vuelve acción, donde los empresarios pueden entender las dinámicas del negocio, conectar con compradores internacionales y traducir tendencias en decisiones estratégicas. Este es el momento de asumir que el textil y la confección no solo visten personas, también construyen experiencias. Quienes logren integrar diseño, funcionalidad y escala en estos nuevos escenarios tendrán una ventaja clara en la evolución del negocio”, afirma Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.
En esta tercera edición, la feria reunirá a más de 4.000 asistentes y más de 120 expositores de más de diez países, con participación de empresas de Colombia, India, Italia, Pakistán, Turquía y China, además de compradores internacionales provenientes de Perú, México, Panamá, Ecuador, Chile y República Dominicana. A esto se suman mercados asistentes como Estados Unidos y Venezuela, en una dinámica que consolida al país como un punto de conexión entre oferta, demanda e inversión en textiles para el hogar, diseño interior y negocio contractual.
El crecimiento del turismo está en la base de esta transformación. América Latina ya supera los niveles prepandemia con una recuperación del 103 %, y Colombia mantiene una dinámica sostenida en la llegada de viajeros internacionales. Este movimiento redefine lo que se espera de los espacios. Hoy, el textil no es solo un insumo, es parte de la experiencia. Hasta el 70 % de los viajeros reconoce que su calidad influye en la percepción de un alojamiento, lo que eleva su papel dentro de sectores como hotelería, gastronomía, salud y vivienda.
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La hospitalidad abre nuevas oportunidades
Es así como la hospitalidad se consolida como una oportunidad concreta para la industria. El negocio contractual permite a las marcas diversificar ingresos, participar en proyectos de mayor escala y fortalecer su presencia en mercados internacionales. Es una forma de expansión que no depende únicamente del vestuario, sino de la capacidad de traducir el ADN creativo en nuevos formatos.
Algunas marcas colombianas ya avanzan en esa dirección. Propuestas como Cala de la Cruz, Juan de Dios y Alado, junto con diseñadores como Johanna Ortiz y Juan Pablo Socarrás, han comenzado a llevar su lenguaje creativo al hogar, integrando identidad, sostenibilidad y diseño en objetos y espacios que responden a esta nueva demanda.
Una plataforma que conecta negocios, diseño y experiencias
La feria recoge este momento y lo traduce en una plataforma que articula negocios, conocimiento y experiencias. La muestra comercial integra categorías como cama, baño, cocina, interiorismo y hospitalidad, junto con una Muestra Colombia que resalta el talento local y una Selección Asia que responde a necesidades de volumen. Más que una exhibición, es un espacio diseñado para conectar proveedores y compradores, facilitar el cierre de negocios y construir relaciones de largo plazo.
A la par, los espacios experienciales muestran cómo el diseño se convierte en una herramienta para crear valor. En esta edición, Creative Colombia llegará con una colaboración entre Corona y Diamantina & La Perla, donde los materiales, los enchapes y la creatividad se encuentran para dar vida a nuevas interpretaciones del interiorismo. Mientras tanto, Kitchen by Heimtextil Colombia creará un espacio vivo junto a Ixina, Huevos y Escobas y Sutex, donde los textiles de mesa cobran protagonismo con experiencias gastronómicas de la mano de aliados como: Quema que Quema, Taco House, Niku Máximo e Idílico, mostrando cómo los espacios pueden transformarse y adaptarse a cada momento.
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Conocimiento, sostenibilidad y proyección regional
El componente de conocimiento amplía esta conversación. A través del Foro de Tendencias Inexmoda y el Set de Conocimiento Inexmoda, uno de los espacios más relevantes de la feria, se reunirá a expertos nacionales e internacionales que analizan el comportamiento del consumidor, las nuevas formas de habitar y la evolución de la cadena de valor. Voces como Camilo Herrera y Fernando Fajri aportan una mirada estratégica sobre el futuro del consumo y la hospitalidad.
Así mismo, la sostenibilidad atraviesa toda esta transformación, con una industria que avanza hacia soluciones que priorizan la durabilidad, la eficiencia y el impacto ambiental y social, especialmente en sectores como la hospitalidad, donde estos atributos también inciden en la operación y la experiencia.
Colombia gana protagonismo como socio estratégico para las categorías de turismo y hospitalidad. La región articula diseño, sostenibilidad y capacidad productiva para responder a la demanda global, mientras Colombia consolida su posición como hub regional con una oferta que integra creatividad e identidad. Heimtextil Colombia 2026 recoge el momento que vive la industria y propone una manera distinta de entender el crecimiento, en la que la moda amplía su alcance hacia el hogar y la hospitalidad, se conecta con otras industrias y responde a un consumidor que valora tanto el producto como la experiencia.