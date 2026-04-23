La Cámara de la Diversidad le otorgó a Latam Airlines Colombia la certificación Friendly Biz, convirtiéndola en la primera aerolínea del país en obtener este sello.
El aval reconoce a las empresas que implementan políticas, procesos y acciones orientadas a fortalecer la diversidad, la equidad y la inclusión dentro de sus organizaciones, así como a promover espacios de respeto para colaboradores, clientes y aliados. De esta manera, Latam quedó acreditada ante 30 cámaras de diversidad en el mundo.
‘’En LATAM entendemos que conectar personas también implica construir espacios donde todos puedan sentirse seguros, respetados y valorados. Ser la primera aerolínea en el país en obtener la certificación Friendly Biz representa un paso significativo para la industria y un reconocimiento al trabajo que venimos realizando desde el grupo LATAM para promover una cultura basada en la diversidad, la equidad y la inclusión, no solo al interior de nuestra compañía, sino también en la experiencia que ofrecemos a nuestros pasajeros”, destacó Erika Zarante, CEO de la empresa en Colombia.
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Camino a la certificación
La obtención de este sello es resultado de un proceso de cinco fases que contempla la revisión de políticas internas, sensibilización, capacitaciones y la implementación de buenas prácticas organizacionales y creación de políticas institucionales de diversidad, equidad e inclusión orientadas a garantizar ambientes laborales seguros e inclusivos.
Felipe Cárdenas, presidente de la Cámara de la Diversidad, señaló que entregar este aval a Latam envía un mensaje muy poderoso a la industria: “La diversidad, la equidad y la inclusión también hacen parte de la excelencia en las experiencias de viaje”.
“Este reconocimiento refleja un compromiso real con la construcción de espacios seguros y respetuosos para colaboradores, clientes y aliados. La certificación Friendly Biz acredita a las empresas que avanzan de manera decidida en la construcción de culturas organizacionales inclusivas. Latam marca un hito para el sector y fortalece el compromiso de la industria con una oferta país más diversa e incluyente”, añadió.
Estas iniciativas hacen parte de los esfuerzos del grupo Latam por promover entornos laborales más diversos y seguir conectando a las personas con el mundo a través de una experiencia cada vez más cercana, respetuosa e inclusiva.
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