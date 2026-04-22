Puerto Bahía avanza en cambios para ampliar operación en el Caribe

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) revisa tres solicitudes de modificación contractual presentadas por la Sociedad Portuaria Puerto Bahía.
Las solicitudes, relacionadas con el contrato de concesión firmado en 2011, buscan la reincorporación de 27 hectáreas al área adyacente del puerto, la construcción de un sistema de importación y transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y nuevas inversiones para Gas Natural Licuado (GNL).
El presidente de la ANI, Óscar Torres, realizó una visita técnica a la terminal junto a su equipo jurídico y técnico, para evaluar el estado de los trámites. Según explicó, las decisiones se toman con base en análisis integrales que incluyen variables financieras, ambientales, sociales y prediales, además de conceptos de autoridades competentes.
En el caso de la reincorporación de las 27 hectáreas, el proceso se encuentra en revisión técnica desde febrero de 2026, tras recibir concepto favorable de la Alcaldía de Cartagena. La decisión final quedará en manos del comité de contratación de la ANI.
Por su parte, la solicitud para el sistema de GLP registra un avance del 70 % y aún requiere conceptos de entidades como la Dimar, la ANLA y la Superintendencia de Transporte para definir su viabilidad.
En cuanto a la propuesta de nuevas inversiones en GNL, presentada en diciembre de 2025, solo resta el concepto de la Dimar para continuar con la evaluación interna.
Torres aseguró que el Gobierno mantendrá una vigilancia estricta sobre las concesiones portuarias. “No vamos a dimitir las responsables; los puertos deben funcionar conforme a la ley para velar por la infraestructura pública. Desde el inicio de Gobierno estamos cumpliendo los lineamientos del presidente Gustavo Petro, orientados a verificar los avances y niveles de cumplimiento de las concesiones portuarias”, puntualizó Óscar Torres.
Puerto Bahía opera como un puerto multipropósito clave para el comercio exterior colombiano. Desde 2014 ha movilizado cerca de 70 millones de toneladas y concentra el 95 % de los vehículos que ingresan al país. En 2025 generó más de US$1 millón en contraprestaciones, distribuidas entre la Nación y el municipio de Cartagena.