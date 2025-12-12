Fórmula 1, a punto de llegar a Barranquilla: Char confirma paso clave y si necesita visto bueno de Petro

Barranquilla volvió a quedar en el radar de la Fórmula 1 tras las declaraciones del alcalde Alejandro Char, quien confirmó que delegados del campeonato visitaron la ciudad hace quince días.
En entrevista con El Heraldo, el mandatario aseguró que la propuesta para albergar un Gran Premio sigue activa y que esta vez el proceso no necesita el aval del Gobierno Nacional. “La buena noticia es que la aprobación depende solo de nosotros, ya no se necesita el aval de la Nación”, afirmó.
El alcalde también señaló que representantes de la Fórmula 1 estuvieron en Barranquilla en 2022 y regresaron este año para revisar avances. “Personas de la Fórmula 1 volvieron hace 15 días, porque los llamamos y quedaron todavía más sorprendidos con la ciudad”, dijo Char.
Según él, los delegados mostraron interés en retomar el proyecto y analizaron alternativas para un circuito cercano al río Magdalena, incluyendo un trazado por el Gran Malecón.
Interés renovado y trazado propuesto para la F1 en Barranquilla
Char aseguró que los delegados quedaron sorprendidos con los cambios urbanos desde su visita en 2022. “No podían creer todo lo que había pasado en Barranquilla en estos tres años”, señaló en la entrevista con El Heraldo.
La propuesta revisada incluye un circuito paralelo al río Magdalena y un paso por el Malecón, cerca de la Aleta del Tiburón, zona que concentra obras recientes y puntos turísticos. La ruta también pasaría por el sector donde se encuentra la estatua dedicada a Shakira, un elemento que se convertiría en referencia internacional durante la carrera.
Una curiosidad que ha acompañado el proyecto es la participación previa del expiloto Juan Pablo Montoya, quien en su momento afirmó que solo faltaba “una firma” para tener el Gran Premio aprobado. La iniciativa, sin embargo, no avanzó en 2022 por falta de respaldo del Gobierno Nacional, según explicó en su momento el exalcalde Jaime Pumarejo.
Recomendado: El sueño frustrado del Gran Premio del Caribe: Así se cayó el proyecto de Fórmula 1 en Barranquilla
En América Latina, solo Sao Paulo y Ciudad de México hacen parte estable del calendario actual. El retorno de Las Vegas en 2023 mostró el nivel de inversión requerido: más de US$500 millones en adecuaciones. Para Barranquilla, el proyecto implicaría adaptar la zona del río, cuya renovación ha costado más de $2 billones en la última década, según datos de la Alcaldía.