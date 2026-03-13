La Fórmula 1 cancelaría los GP de Bahréin y Arabia Saudita por la tensión en Medio Oriente

La temporada 2026 de Fórmula 1 podría sufrir su primer gran ajuste logístico y deportivo. La categoría evalúa cancelar los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita previstos para abril ante el deterioro de la seguridad en Medio Oriente por el conflicto que involucra a Irán.
Las dos carreras estaban programadas como la cuarta y quinta ronda del campeonato. El Gran Premio de Bahréin debía disputarse entre el 10 y el 12 de abril en el circuito de Sakhir, mientras que una semana después el campeonato viajaría al circuito urbano de Jeddah, en Arabia Saudita, del 17 al 19 de abril.
Según reportes de medios especializados como Sky Sports, dentro del paddock de la Fórmula 1 crece la expectativa de que la decisión se oficialice en los próximos días. La prioridad de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y de la organización del campeonato es garantizar la seguridad de más de 3.000 personas que se movilizan en cada evento.
De confirmarse la suspensión, el calendario pasaría de 24 a 22 carreras en 2026, con un vacío de casi un mes entre el Gran Premio de Japón y el de Miami. Aunque también se especulaba con que Imola u otros escenarios podrían ocupar ese espacio en el calendario.
Impacto logístico y deportivo en la Fórmula 1
La logística del campeonato es uno de los factores determinantes. Cada fin de semana de carrera moviliza cerca de 50 toneladas de equipos por escudería, incluyendo monoplazas, repuestos, herramientas y tecnología de análisis.
El plan original contemplaba que, tras el Gran Premio de Japón, la carga con los autos y los componentes principales viajara directamente a Bahréin y luego a Arabia Saudita. Sin embargo, si se confirma la cancelación, ese material sería redirigido directamente hacia Miami, sede de la sexta carrera de la temporada.
La imposibilidad de reemplazar los eventos se explica por el tiempo requerido para montar un Gran Premio. Preparar un circuito implica semanas de trabajo logístico, contratos con proveedores, despliegue de seguridad y coordinación con autoridades locales.
Una situación similar ocurrió en 2020 durante la pandemia de covid-19, cuando la Fórmula 1 tuvo que modificar de forma drástica su calendario y reducir el número de carreras.
Bahréin ha sido una de las sedes clave de la Fórmula 1 en el siglo XXI. El circuito de Sakhir alberga carreras desde 2004 y durante varios años fue la prueba inaugural del campeonato.
Arabia Saudita, en cambio, ingresó al calendario en 2021 con el circuito urbano de Jeddah, uno de los más rápidos del campeonato, con velocidades promedio cercanas a 250 kilómetros por hora.
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Por ahora no existe confirmación oficial de la FIA ni de la Fórmula 1, pero dentro del paddock la expectativa es que la decisión se anuncie antes del Gran Premio de Japón para permitir reorganizar toda la logística del campeonato.