Formulan cargos contra Jorge Carrillo, exgerente de EPM y actual presidente de ISA, por presunta irregularidad en contrato

Este miércoles 15 de octubre, la Personería Distrital de Medellin, a través del proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, formuló pliego de cargos contra Jorge Andrés Carrillo, exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y actual presidente de ISA.
Según la información, esto se dio por presuntas irregularidades en el proceso contractual CRW251772, cuyo objetivo era la “prestación de servicios de vigilancia y seguridad para el Grupo EPM”, por un valor de $73.744 millones.
La Personería explicó que las presuntas irregularidades consistieron en la aceptación de la oferta de la empresa Suportuno Servicio Ltda, “a sabiendas de que, al parecer, dicha empresa habría incumplido en dos oportunidades un requisito habilitante, el cual fue subsanado por funcionarios de EPM”.
En ese sentido, indicó que la conducta que se le endilga a Carrillo, a título de presunción, consiste en interés indebido en la celebración de contratos, “lo que constituiría una falta gravísima a título de dolo”.
Asimismo, resaltó que el proceso disciplinario será remitido al área de decisión disciplinaria para que se surta toda la etapa de juzgamiento y, una vez finalizada esta etapa, el funcionario decidirá si procede un fallo absolutorio o sancionatorio.
Más detalles del proceso
Además de Carrillo, también habían involucrado a Carlos Alberto Bedoya Klaiss, como profesional B de Servicios Administrativos de EPM; Luisa Fernanda Rodríguez Hernández, como profesional A de Servicios Administrativos de EPM; y Andrés Felipe Uribe Mesa, vicepresidente de Riesgos de EPM, quienes presuntamente habrían intervenido en el proceso contractual CRW251772 con el fin de favorecer a uno de los oferentes.
Sin embargo, el despacho decidió formular pliego de cargos únicamente contra el actual presidente de ISA, disponiendo la continuación del trámite disciplinario para determinar su responsabilidad, mientras que ordenó el archivo y cierre en favor de los demás funcionarios vinculados, es decir, de Carlos Alberto Bedoya Klaiss, Luisa Fernanda Rodríguez Hernández y Andrés Felipe Uribe Mesa.
