Franco Colapinto renueva con Alpine: Así es el contrato millonario que asegura su lugar en la F1 hasta 2026

El piloto argentino Franco Colapinto, de 22 años, confirmó que seguirá como titular del equipo Alpine F1 Team en la temporada 2026 de la Formula 1, tal como lo anunció el equipo en el circuito de Autódromo José Carlos Pace, sede del Gran Premio de Sao Paulo.
Colapinto debutó en la F1 en 2024 con Williams Racing, en el Gran Premio de Italia en Monza, donde inició un tramo de nueve carreras esa temporada. Allí obtuvo sus primeros puntos con un octavo lugar en Azerbaiyán y un décimo en Estados Unidos.
Para la temporada 2025 se incorporó a Alpine en sustitución del australiano Jack Doohan a partir del Gran Premio de Emilia-Romagna. Su mejor resultado hasta ahora ha sido un undécimo puesto en Zandvoort, Países Bajos.
El anuncio de su renovación fue realizado justo antes del inicio del entrenamiento libre del Gran Premio de Brasil y destaca que seguirá formando pareja con el francés Pierre Gasly, lo que confirma la apuesta de Alpine por continuidad en sus pilotos.
Detalles del contrato y la apuesta de Alpine
Según declaraciones del propio equipo, la renovación de Colapinto responde al seguimiento de su desarrollo dentro de Alpine y al respaldo del consejero ejecutivo Flavio Briatore.
Se ha confirmado que su contrato con Alpine es de largo plazo: su propia gestión lo describió como un acuerdo de cinco años tras llegar procedente de Williams. La longitud del contrato es inusual para un piloto con tan poco tiempo en la F1.
La situación refleja que Alpine retiene los derechos del piloto al menos hasta 2029, según su agente. Durante ese tiempo, Alpine controla su salario y sus derechos de imagen.
Según el medio especializado Racing News 365, el sueldo de Colapinto en Alpine para 2025 ronda entre los US$500.000 y US$1 millón, por lo que esa cifra podría mantenerse para la próxima temporada para el piloto argentino en 2026.
Comparativamente, muchos pilotos novatos firman contratos más cortos de evaluación. En el caso de Colapinto, la apuesta financiera de Alpine evidencia que lo considera una inversión estratégica.
Colapinto es el primer argentino que asegura su asiento en Alpine para 2026, mientras que su compañero Gasly tiene contrato declarado hasta 2028, lo que da estabilidad al binomio piloto-equipo. El anuncio en Brasil, tan cerca de su Argentina natal, fue elegido intencionadamente por el equipo.
Rendimiento, contexto y lo que viene para el piloto argentino
En su etapa con Williams en 2024, Colapinto consiguió sus primeros puntos en F1 en las carreras de Azerbaiyán (8.º) y Estados Unidos (10.º). Esta base le permitió acceder al asiento de Alpine.
Durante 2025 con Alpine, tras reemplazar a Doohan a partir del Gran Premio de Emilia-Romagna, su mejor puesto hasta agosto fue un undécimo lugar en Zandvoort.
El equipo actualmente ocupa la parte baja de la clasificación de constructores, lo que implica que la renovación de Colapinto se alinea con una visión de mediano plazo más que con resultados inmediatos.
Briatore señaló que “ha sido un año difícil para todo el equipo” pero que Colapinto y Gasly “hicieron todo lo posible para posicionar al equipo lo mejor posible para la próxima temporada”.