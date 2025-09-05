Frisby inicia acciones legales en España para recuperar su marca: ¿Qué pasará con su icónico pollo?

La reconocida cadena de restaurantes Frisby, originaria de Colombia, enfrenta actualmente una disputa legal en España para proteger su marca y su icónico personaje “Pollo Frisby”.
De acuerdo con un comunicado emitido por la empresa sobre el proceso legal que se encuentra en curso en España en contra de la sociedad Frisby España SL, expresaron que:
“Hemos dado por terminada sin ningún avance la etapa prejudicial que exige la Ley española. En tal sentido y de la mano de la firma Garrigues, abogados que nos representan en España y la Unión Europea y con nuestro equipo legal en Colombia, iniciaremos las acciones legales respectivas como parte de la defensa de nuestros derechos sobre la marca Frisby y nuestro personaje icónico “Pollo Frisby””.
Por tal motivo, los detalles del proceso legal se mantendrán de forma confidencial. “Siendo fieles a nuestros principios éticos y de transparencia, daremos las actualizaciones pertinentes por nuestros canales oficiales, como lo hemos anunciado en el pasado”, agrega el comunicado.
Contexto del caso de Frisby España
El conflicto comenzó a mediados de 2024, cuando se conoció la existencia de una sociedad llamada Frisby España SL, que empezó a operar en territorio europeo utilizando el mismo nombre y elementos visuales similares a los de la marca colombiana, generando confusión entre los consumidores y preocupación en la empresa fundada por Alfredo Hoyos Mazuera en Pereira.
Frisby Colombia contaba con el registro de la marca en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) desde 2005. Sin embargo, en diciembre de 2024, esta entidad decidió anular el registro, argumentando que la marca no se había usado de forma continua en territorio europeo durante un período de cinco años, como lo exige la normativa comunitaria.
Con esa decisión, Frisby España SL quedó con la exclusividad para usar el nombre “Frisby” en la Unión Europea. A partir de ese momento, la compañía española intensificó su presencia en redes sociales y medios digitales, utilizando logos y mensajes muy similares a los de la cadena colombiana, lo que provocó una gran ola de confusión en Colombia y en la comunidad latina en Europa. Ante esto, Frisby Colombia emitió varios comunicados desmintiendo cualquier plan de expansión en España y aclarando que no existe ninguna relación comercial o empresarial con esa sociedad.
La situación generó un fuerte respaldo por parte de los consumidores y de varias marcas colombianas, que lanzaron la campaña “Nos damos aPollo”, en la que, incluso empresas competidoras, se solidarizaron con Frisby, defendiendo su trayectoria y la identidad cultural que representa para millones de colombianos.
En el plano jurídico, Frisby Colombia emprendió una estrategia para recuperar sus derechos sobre la marca. En primera instancia, y siguiendo la normativa española, la compañía presentó una reclamación prejudicial a través del prestigioso bufete Garrigues, que la representa en España y la Unión Europea, junto con su equipo legal en Colombia.
Esta etapa, que es obligatoria antes de iniciar un proceso judicial, concluyó sin avances significativos. Por esta razón, la empresa anunció que iniciará las acciones legales formales en territorio español, buscando revertir la decisión de la EUIPO y defender no solo la marca, sino también la reputación construida durante décadas.