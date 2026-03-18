Frontera Energy presentó el resumen operativo y financiero de su actividad en 2025.
La compañía cerró el año con ventas netas por US$709 millones y un Ebitda operativo por US$308 millones. No obstante, los resultados se mantuvieron por debajo de lo reportado en 2024, cuando estos indicadores alcanzaron los US$792 millones y los US$405 millones, es decir, cayeron un 10,5 % y un 24 %, respectivamente.
Además, la empresa de exploración de petróleo y gas reportó US$242 millones en efectivo, lo que se traduce en un incremento respecto al año anterior (US$222 millones). Mientras que la deuda neta se ubicó en los US$219 millones, es decir, que esta se viene desacelerando frente a los US$277 millones del 2024.
A nivel operativo, Frontera Energy reportó una producción total de crudo de 36.499 bbl/d (barriles por día) y una producción convencional de gas natural de 3.773 mcf/d (mil pies cúbicos por día).
En el caso puntual de Colombia, la producción total se promedió en 39.011 boe/d (barriles de petróleo equivalente por día), lo que representa un ligero incremento respecto al 2024, cuando este cerró con 38.623 boe/d.
Orlando Cabrales, CEO de Frontera, destacó que en 2025 la compañía “continuó manteniendo la flexibilidad operativa, impulsó la eficiencia de costos, priorizó las mejoras operativas y mantuvo un balance sólido, y como resultado, alcanzó todos los objetivos de las métricas previstas”.
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Acuerdo con Parex
Tras el cierre del ejercicio, Frontera Energy formalizó un acuerdo definitivo con Parex para la desinversión de sus activos de exploración y producción en Colombia, culminando así un proceso estratégico integral de varios años.
De acuerdo con la empresa, esta transacción materializa un incremento de US$125 millones en la contraprestación en efectivo para los accionistas (una mejora del 31 % con respecto al resultado de GeoPark), al tiempo que preserva un importante potencial de crecimiento a largo plazo a través de su plataforma de infraestructura y los activos retenidos.
Con esta operación, la firma contempla su transición hacia una plataforma de infraestructura especializada, basada en sus participaciones en Oleoducto de Los Llanos Orientales (ODL) y Puerto Bahía. Además, con el cierre de la misma prevé devolver aproximadamente US$470 millones a los accionistas, al tiempo que conserva la flexibilidad financiera para invertir en iniciativas de crecimiento de alta convicción, incluido su proyecto de regasificación de GNL con Ecopetrol.
“De cara al futuro, Frontera se consolidará como un negocio de infraestructura con un enfoque renovado, que constituirá la columna vertebral de nuestra Frontera tras la transacción. Nuestro negocio de infraestructura generó un Ebitda ajustado y flujos de caja distribuibles de US$116,6 millones y US$76,7 millones, respectivamente, en 2025, respaldados por un flujo de dividendos estable de ODL y un atractivo perfil de crecimiento en Puerto Bahía”, añadió Cabrales.
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