Reficar reportó falta de suministro de energía que causó un apagón; Ecopetrol dijo que la situación se solucionó

En la noche del 15 de marzo de 2026, Ecopetrol afirmó que se presentó una afectación en el suministro de energía eléctrica en la refinería de Cartagena, más conocida como Reficar, en la cual se produjo un apagón de las unidades de proceso.
Lo anterior es relevante, puesto que Reficar, junto con la refinería de Barrancabermeja, son los dos puntos en los cuales se realiza el proceso de refinación de crudo, es decir, su conversión de petróleo en bienes comercializables como gasolina y otros combustibles.
Pese a las alarmas que encendió la misma compañía, también indicó que el hecho no afectó el suministro normal de combustible en el Caribe colombiano ni en el resto del país, ya que, según explicó, Reficar cuenta con suficientes inventarios de respaldo para abastecer la demanda.
La estatal energética manifestó que, cuando se presentó la situación, se activó el plan de contingencia con la finalidad de atender el suceso y luego se trabajó en el restablecimiento de las unidades que quedaron fuera de servicio por la falta de suministro. Posteriormente, señaló que todas se encontraban en condiciones de seguridad y nuevamente energizadas.
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Finalmente, dijo que las causas de la falta de suministro de energía eléctrica serán investigadas. Añadió que no se presentaron afectaciones ni daños al personal, ni tampoco a la infraestructura de la refinería.
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