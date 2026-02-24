Frontera Energy evalúa oferta de Parex para comprar sus activos de explotación y producción de petróleo en Colombia

Frontera Energy considerará vender a Parex sus activos en explotación y producción de crudo y gas en Colombia. La compañía señaló que, pese a que esta propuesta no fue solicitada y a que sobre los mismos activos ya existía un acuerdo para venderlos a otra compañía energética, GeoPark, revisará la iniciativa de Parex.
Lo anterior se da luego de que Parex, compañía también dedicada a la explotación de petróleo y gas, hiciera una propuesta de US$500 millones, más un pago adicional de US$25 millones y una prima de US$125 millones por la adquisición de los activos mencionados.
Activos de Frontera Energy en explotación y producción de petróleo y gas en Colombia.
Cabe mencionar que el 30 de enero de 2026, GeoPark, compañía dirigida por Felipe Bayón, informó que cerró un acuerdo para la compra de los activos de Frontera, empresa dirigida en Colombia por Orlando Cabrales, y que la transacción se habría consensuado en US$375 millones, es decir, US$125 millones menos de lo que está ofreciendo Parex por los mismos activos.
Fuentes que prefirieron no ser citadas mencionaron que el acuerdo con GeoPark no es definitivo y que, pese a que ya hay acuerdos de compra y venta de los activos de Frontera Energy en Colombia, ahora Parex está haciendo una propuesta adicional y más alta. Sin embargo, falta revisar cuáles serían las cláusulas del contrato en caso de que Frontera Energy llegue a echar para atrás el negocio con GeoPark y si esto implicaría algún pago o penalidad.
Con la finalidad de confirmar la anterior información, este medio se comunicó con GeoPark, que mencionó que hasta la fecha no tiene comentarios al respecto, mientras que Frontera Energy se limitó a decir que continuará avanzando con el acuerdo de transacción con GeoPark, anunciado en enero, pero que revisará cuidadosamente la solicitud de Parex. Es decir, no la rechazó del todo.
Lo cierto es que Parex, compañía presidida por Imad Mohsen, desde Calgary (Canadá), está desarrollando una agresiva estrategia de expansión en Colombia, no solo por intentar quedarse con los activos de Frontera, cuando ya hubo el anuncio de un acuerdo de estos mismos con GeoPark, sino también porque en 2025 se habló de que esta compañía estaría interesada en adquirir los activos de GeoPark. Sin embargo, esta última rechazó la oferta, al señalar que Parex estaba subestimando el verdadero valor de sus activos. Cabe recordar que GeoPark tiene inversiones en Vaca Muerta (Argentina), donde explota petróleo y gas mediante fracking.
El peso de Geopark, Parex y Frontera Energy en el mercado
Si se pone la lupa sobre la producción fiscalizada de petróleo en noviembre de 2025, Ecopetrol ocupa el primer lugar. Luego está SierraCol Energy y en tercer lugar se ubica Frontera Energy. En cuarto lugar, está GeoPark y en el octavo se ubica Parex. Sin embargo, pese a que Parex no se ubica en los primeros escaños en producción de crudo (petróleo), sí lo hace en la producción de gas, ubicándose en el tercer lugar, por detrás de Canacol y Ecopetrol, según la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol).
¿Por qué hay tanto interés en los activos de Frontera Energy?
Julio César Vera, experto en energía y presidente de XUA Energy, manifestó que esto es una demostración de que hay compañías multinacionales de Canadá, de mediano tamaño, que tienen interés en consolidarse en Colombia, y a partir de su experiencia, desarrollar operaciones en Casanare y Meta.
“Quien compre Frontera se consolidará como el segundo operador del país, detrás de Ecopetrol. Se está buscando adquirir unos activos bastante interesantes y con mucho potencial, que con buenos niveles de inversión y desde la visión de una compañía de exploración y producción enfocada en su dirección corporativa y en estrategias no solo de corto plazo, pueden obtener réditos importantes en producción y reservas”, dijo.
Mientras que Felipe Bernal, miembro del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, expresó que, si GeoPark lanza una mejor propuesta que la inicial, el resultado podría equilibrarse. Añadió que el interés está en que no se trata de activos exploratorios inciertos, sino de barriles que ya están en producción.
“Para cualquiera de los dos compradores, estos activos incrementan su producción en más de 30 % o 40 %, mejoran sus métricas de reservas y fortalecen su flujo de caja en el corto plazo. Para GeoPark, esta adquisición consolidaría su posición como el principal productor privado en Colombia, duplicando inventario de reservas y fortaleciendo su presencia regional”, dijo.
Añadió que, en caso de que Parex se quede con el negocio, le permitiría ser uno de los operadores privados e independientes más robustos de Colombia y mejorar la utilización de su infraestructura, lograr mayor eficiencia en Capex por la proximidad geográfica de sus activos y optimizar costos de operación.
¿De qué activos se está hablando?
Según lo señaló GeoPark en enero de 2026, el portafolio que habría adquirido estaba compuesto por 17 bloques de exploración y producción de Frontera Energy en Colombia, con oportunidades en dos áreas: la cuenca del Valle Inferior del Magdalena, con exposición a crudo liviano y gas natural y anclada por el bloque VIM-1; y la cuenca de los Llanos, donde están el campo Quifa y los bloques CPE-6, Guatiquía y Cubiro.
Campo Quifa. Imagen: Frontera Energy
Si se pone la lupa sobre los activos de Frontera Energy, estos se ubican en zonas como Putumayo y Caquetá, al sur de Colombia. Otros bloques están en áreas como Meta y Casanare. Finalmente, tienen presencia en Bolívar, Cesar y Sucre.
Destacado: Ecopetrol y Frontera Energy firmaron acuerdo para importar gas de Puerto Bahía en Cartagena
Como se señaló anteriormente, entre los principales está el campo Quifa, descubierto en mayo de 2008 y ubicado en la Cuenca de los Llanos, en Puerto Gaitán. También está CPE-6, de aproximadamente 300 kilómetros cuadrados, ubicado al sureste de Bogotá, en la misma cuenca, y VIM-1, localizado en el Valle Inferior del Magdalena, donde también están los pozos La Belleza-1 y La Belleza-2.
Campo CPE-6. Imagen: Frontera Energy
—