Funcionarios del Gobierno de La Espriella viajarán a EE. UU. para buscar financiación del FMI; ley de rescate será clave

Los acercamientos entre el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y el Fondo Monetario Internacional (FMI) continúan, luego de que el mismo Ministerio de Hacienda señalara que habría una delegación colombiana que viajaría a Washington en búsqueda de financiamiento de este organismo multilateral.
Este martes 6 de octubre, una delegación de la cartera, encabezada por Juan Sebastián Betancur, viceministro técnico de Hacienda, y también por el director de Política Macroeconómica de la misma cartera, entre otros funcionarios, se reunirá con el organismo con la finalidad de adquirir financiamiento, y a la vez, alistar un plan de reformas fiscales para ganar credibilidad ante el Fondo.
Pero esto no es una sorpresa, puesto que el mismo ministro de Hacienda, Miguel Gómez, reveló que este viaje y encuentro se darían. Lo anterior lo hizo en el marco de la reunión que tuvo con el subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke, junto con su equipo técnico y el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo.
Tras la reunión, Clarke señaló a través de una misiva que Colombia puede ir en camino de la “resiliencia económica”, con un marco normativo sólido, una banca central independiente y también un sistema financiero fuerte, con la finalidad de que enfrente sus “desafíos” y cimente las “bases del crecimiento”. Para él, estas son características importantes en un entorno global que, según lo mencionó a través de la página del FMI, está marcado por una mayor incertidumbre.
“Celebré el compromiso de las autoridades de restablecer la disciplina fiscal y la transparencia, recuperar la confianza de los inversionistas y fortalecer las condiciones para la estabilidad macroeconómica y el crecimiento impulsado por el sector privado”, dijo en la carta en la semana del 28 de septiembre.
Con lo anterior hizo alusión a que deben reducirse los desequilibrios fiscales para fortalecer la confianza. Es decir, deben ajustarse los gastos para que sean equiparables a los ingresos y así reducir la brecha en la política presupuestal. A lo que agregó que también deben bajar los costos de endeudamiento y que, en su lugar, haya condiciones favorables para la inversión privada y la generación de empleo.
Agregó que también celebró las medidas del Gobierno de La Espriella para mejorar la seguridad, abordar las “deficiencias” en materia de infraestructura e informalidad, mejorar la previsibilidad regulatoria y generar un mayor dinamismo en el sector privado.
“La inversión continua en infraestructura energética, educación y desarrollo de habilidades será fundamental para que Colombia aproveche las oportunidades que ofrecen la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes”, aseguró.
Finalmente, expresó que el FMI está dispuesto a apoyar a la administración para que aborde sus desafíos a través de un programa de reformas.
Según lo ha señalado el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, este fondo le podría proporcionar a Colombia, a través de préstamos, US$20.000 millones a una tasa de 4 %. El exfuncionario dijo que esto sería más favorable que las tasas de préstamo que dejó el gobierno de la administración del expresidente Gustavo Petro, que, según él, oscilaron entre 12 % y 15 %.
Destacado: CARF proyectó un crecimiento económico en 2026 de 2,5 % y un déficit fiscal de 7,8 % del PIB para el cierre del año
Pero lo anterior no solo sería a través de una solicitud de préstamo, sino que Colombia debe hacer ajustes en su política fiscal con la finalidad de adquirir los montos. Es decir, debe recortar el gasto público y reducir el déficit fiscal. Lo anterior sería implementado por una ley de rescate que, según el ministro Gómez, sería presentada a mediados de octubre de 2026.
—