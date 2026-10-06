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Funcionarios del Gobierno de La Espriella viajarán a EE. UU. para buscar financiación del FMI; ley de rescate será clave

El ministro de Hacienda había informado que estas reuniones se darían para adquirir montos de financiación y también para "sanear" el presupuesto público.

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Viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur
Viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur. Imagen: Asobancaria.

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Los acercamientos entre el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y el Fondo Monetario Internacional (FMI) continúan, luego de que el mismo Ministerio de Hacienda señalara que habría una delegación colombiana que viajaría a Washington en búsqueda de financiamiento de este organismo multilateral.

Este martes 6 de octubre, una delegación de la cartera, encabezada por Juan Sebastián Betancur, viceministro técnico de Hacienda, y también por el director de Política Macroeconómica de la misma cartera, entre otros funcionarios, se reunirá con el organismo con la finalidad de adquirir financiamiento, y a la vez, alistar un plan de reformas fiscales para ganar credibilidad ante el Fondo.

Juan Sebastián Betancur.
Juan Sebastián Betancur. Imagen: CARF

Pero esto no es una sorpresa, puesto que el mismo ministro de Hacienda, Miguel Gómez, reveló que este viaje y encuentro se darían. Lo anterior lo hizo en el marco de la reunión que tuvo con el subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke, junto con su equipo técnico y el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo.

Tras la reunión, Clarke señaló a través de una misiva que Colombia puede ir en camino de la “resiliencia económica”, con un marco normativo sólido, una banca central independiente y también un sistema financiero fuerte, con la finalidad de que enfrente sus “desafíos” y cimente las “bases del crecimiento”. Para él, estas son características importantes en un entorno global que, según lo mencionó a través de la página del FMI, está marcado por una mayor incertidumbre.

“Celebré el compromiso de las autoridades de restablecer la disciplina fiscal y la transparencia, recuperar la confianza de los inversionistas y fortalecer las condiciones para la estabilidad macroeconómica y el crecimiento impulsado por el sector privado”, dijo en la carta en la semana del 28 de septiembre.

Presupuesto de 2027
Ministro de Hacienda, Miguel Gómez. Imagen: Ministerio de Hacienda.

Con lo anterior hizo alusión a que deben reducirse los desequilibrios fiscales para fortalecer la confianza. Es decir, deben ajustarse los gastos para que sean equiparables a los ingresos y así reducir la brecha en la política presupuestal. A lo que agregó que también deben bajar los costos de endeudamiento y que, en su lugar, haya condiciones favorables para la inversión privada y la generación de empleo.

Agregó que también celebró las medidas del Gobierno de La Espriella para mejorar la seguridad, abordar las “deficiencias” en materia de infraestructura e informalidad, mejorar la previsibilidad regulatoria y generar un mayor dinamismo en el sector privado.

“La inversión continua en infraestructura energética, educación y desarrollo de habilidades será fundamental para que Colombia aproveche las oportunidades que ofrecen la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes”, aseguró.

FMI
FMI. Imagen: Generada por la IA Gemini con fines ilustrativos

Finalmente, expresó que el FMI está dispuesto a apoyar a la administración para que aborde sus desafíos a través de un programa de reformas.

Según lo ha señalado el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, este fondo le podría proporcionar a Colombia, a través de préstamos, US$20.000 millones a una tasa de 4 %. El exfuncionario dijo que esto sería más favorable que las tasas de préstamo que dejó el gobierno de la administración del expresidente Gustavo Petro, que, según él, oscilaron entre 12 % y 15 %.

Destacado: CARF proyectó un crecimiento económico en 2026 de 2,5 % y un déficit fiscal de 7,8 % del PIB para el cierre del año

Pero lo anterior no solo sería a través de una solicitud de préstamo, sino que Colombia debe hacer ajustes en su política fiscal con la finalidad de adquirir los montos. Es decir, debe recortar el gasto público y reducir el déficit fiscal. Lo anterior sería implementado por una ley de rescate que, según el ministro Gómez, sería presentada a mediados de octubre de 2026.

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