Fundación Grupo Argos ha entregado 380 mejoramientos de vivienda con filtros de agua potable en Turbo, Antioquia

La iniciativa de la Fundación Grupo Argos garantiza no solo una vivienda más digna, sino también el acceso permanente a agua segura.

Por: -
Filtros de agua de Fundación Grupo Argos
Filtros de agua de Fundación Grupo Argos. Foto: cortesía Grupo Argos

La Fundación Grupo Argos entregó en Nueva Colonia, municipio de Turbo, Antioquia, 380 mejoramientos de vivienda dotados con filtros de agua potable, en el marco del programa Juntos por Urabá, una iniciativa que moviliza más de $150.000 millones y reúne a más de 20 aliados públicos y privados.

Con esta intervención, la iniciativa garantiza no solo una vivienda más digna, sino también el acceso permanente a agua segura.

“Con Juntos por Urabá seguimos cerrando brechas desde la infraestructura en una región que está llena de oportunidades. El acceso a agua segura y a vivienda digna son la base de oportunidades sostenibles para el territorio. Con la entrega de estos mejoramientos y los filtros de agua damos un paso concreto para que más familias de Nueva Colonia cuenten con espacios adecuados para vivir y agua segura en sus hogares mejorando significativamente su calidad de vida”, aseguró María Camila Villegas, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Argos.

Iniciativa Juntos por Urabá entrega filtros de agua potable
Iniciativa Juntos por Urabá entrega filtros de agua potable. Foto: cortesía Grupo Argos

En ese sentido, la intervención en los hogares de las familias en Nueva Colonia se desarrolla a partir de la metodología del programa Hogares Saludables de Cementos Argos, que incluye infraestructura clave para la salubridad como pisos, baños y cocinas.

Villegas mencionó que la meta de Juntos por Urabá es entregar el mejoramiento de 1.000 viviendas y 1.300 filtros de agua segura fabricados con arcilla, y que no necesitan fuentes de energía, construcciones adicionales, ni aditivos químicos.

En total, más de 4.000 personas serán beneficiadas y contarán con viviendas renovadas.

Cabe resaltar que Juntos por Urabá cuenta con tres líneas de intervención que se enfocan en infraestructura para habilitar oportunidades como: 

  • Acceso a agua segura y saneamiento básico, con la construcción del sistema de alcantarillado a través del mecanismo de Obras por Impuestos y la entrega de 1.300 filtros de agua.
  • Mejoramiento de vivienda, con la intervención de 1.000 hogares mediante obras en pisos, baños y cocinas. 
  • Infraestructura educativa y comunitaria, que incluye la construcción del bachillerato de la Institución Educativa 29 de Noviembre, el Parque Alegría, un centro deportivo y corredores ecológicos en el corregimiento.
Tags: Grupo Argos
