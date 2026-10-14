Fundación Grupo Argos y el Negocio de Desarrollo Urbano entregaron filtros de agua a familias de estos barrios en Barranquilla

La Fundación Grupo Argos y el Negocio de Desarrollo Urbano de Grupo Argos entregaron 100 filtros de agua a familias de las comunidades de La Playa y Las Flores, en Barranquilla.
En La Playa fueron entregados 50 filtros que benefician a 257 personas, mientras que otras 50 soluciones llegaron a 282 habitantes de Las Flores. Estos sistemas permitirán a las familias contar en sus hogares con agua segura para consumo.
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“La Playa y Las Flores son territorios con los que Grupo Argos ha construido una relación de largo plazo, a las que conocemos y queremos seguir aportando a su desarrollo desde soluciones concretas que mejoren su calidad de vida. Los filtros que entregamos eliminan el 100 % la presencia de bacterias en el agua, reducen casi en un 60 % las enfermedades asociadas al consumo de agua no tratada y disminuyen entre $40.000 y $50.000 los gastos familiares mensuales asociados al consumo de este recurso”, explicó María Camila Villegas directora ejecutiva Fundación Grupo Argos.
La selección se realizó priorizando familias en condiciones de vulnerabilidad, entre ellas aquellas con presencia de personas con discapacidad, adultos mayores de 60 años, niños menores de cinco años y personas con enfermedades o condiciones de salud que hacen especialmente relevante contar con agua adecuada para su consumo.
Los filtros entregados están fabricados en arcilla y funcionan sin necesidad de energía, conexiones de bombeo, construcciones adicionales o aditivos químicos. Su diseño permite tratar el agua directamente en los hogares de manera sencilla, facilitando el acceso cotidiano a agua segura para el consumo.
Esta nueva entrega da continuidad al trabajo que Grupo Argos y su Fundación han desarrollado en comunidades de Barranquilla. Antes de esta jornada se habían entregado 150 filtros en Las Flores, La Playa, Puerto Mocho y Villa del Mar-La Cangrejera, entre otros.