Fundador de Nubank, David Vélez, realiza millonaria venta de acciones por US$435 millones

David Vélez, fundador y consejero delegado de Nu Holdings —matriz de Nubank—, realizó el 18 de agosto de 2025 una significativa operación de planificación patrimonial al vender 33 millones de acciones de la compañía por aproximadamente US$435 millones.
Esta operación fue realizada mediante su vehículo de inversión Rua California Ltd., operación que equivale al 3,5 % de sus acciones personales y a un 0,7 % del total emitido por la empresa.
De acuerdo con estimaciones de Bloomberg, Vélez tiene aproximadamente US$13.000 millones en su fortuna, posicionándolo como el colombiano más rico del mundo.
Resultados de Nubank
La noticia se da después de que Nu Holdings publicara sus resultados financieros del segundo trimestre de 2025, los cuales mostraron que los ingresos netos sumaron US$3.700 millones entre abril y junio, reflejando un alza de 40 % frente al mismo periodo de 2024. De igual manera, la base de clientes alcanzó los 122,7 millones en Brasil, México y Colombia, en donde el neobanco tiene 3,4 millones de usuarios.
Esto impulsó la valoración de la acción de la compañía: tras resultados robustos en ingresos y ganancias trimestrales, el precio de la acción ha mostrado subidas interanuales que llegaron a superar el 60 % en 2024, aunque también retrocesos bruscos que redujeron la fortuna de Vélez en varios miles de millones de dólares a principios de 2025.
David Vélez, fundador y CEO de Nubank, reconoció que se logró “otro periodo de crecimiento robusto, expandiendo nuestra base de clientes a casi 123 millones con más de 4,1 millones de adiciones netas, y manteniendo una tasa de actividad superior al 83 %”.
Estos movimientos no solo revelan una estrategia financiera personal —orientada a diversificar y proteger su patrimonio— sino que también reflejan la confianza continua en el potencial de Nubank como uno de los neobancos más influyentes de América Latina, con un sólido control accionario y una base de clientes en expansión.