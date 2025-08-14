Nu (Nubank) tuvo importante crecimiento en ingresos y expansión en clientes en el segundo trimestre 

Nu Holdings (Nubank) publicó sus resultados financieros del segundo trimestre de 2025, en los que se evidencia un crecimiento en ingresos, utilidad y número de clientes, entre otros indicadores.
Puntualmente, el neobanco indicó que la utilidad neta aumentó un 42 % interanual FXN (sobre una base neutral de tipo de cambio), llegando hasta US$637 millones, en comparación con una ganancia de US$487,3 millones en el mismo periodo del año pasado.
Se destacó además que la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) anualizado fue del 28 %, cifra que, según dijo Nu, está muy por encima de los pares de la industria. Adicionalmente, la utilidad neta ajustada aumentó a US$694,5 millones.
En el caso de los ingresos para el segundo corte del año, el crecimiento fue de 40 % interanual sobre la base neutral del tipo de cambio, alcanzando un récord de US$3.700 millones.
David Vélez, fundador y CEO de Nubank, reconoció que se logró “otro periodo de crecimiento robusto, expandiendo nuestra base de clientes a casi 123 millones con más de 4,1 millones de adiciones netas, y manteniendo una tasa de actividad superior al 83 %”.
Detalle de los resultados y comportamiento en Colombia de Nu (Nubank)
Sobre el desempeño de Nu en el país, la base alcanzó los 3,4 millones de clientes, sirviendo a casi el 10 % de la población adulta del país y los depósitos aumentaron un 841 % interanual FXN (base neutral de tipo de cambio) a US$2.100 millones en el periodo.
A nivel global, los depósitos aumentaron un 41 % interanual FXN a US$36.600 millones, mientras que el costo de financiación alcanzó el 91 % de las tasas interbancarias combinadas para el trimestre.
Las cuentas por cobrar totales en las carteras de tarjetas de crédito y préstamos de Nu se expandieron un 40 % interanual FXN y un 8 % trimestral FXN a US$27.300 millones.
De igual manera, se dio a conocer que en entre abril y junio la base de clientes de crédito activos alcanzó los 55 millones (un crecimiento de 11 % interanual). La base total de tarjetas de crédito alcanzó los 6,6 millones (+52 %) en México y 1,4 millones (+34 %) en Colombia.
Otros detalles de los resultados de Nu
En otros aspectos, Nu expandió sus segmentos de base de clientes en pymes a 5,2 millones (23 % más interanual), super core a 9,8 millones (+14 % interanual), altos ingresos a 3 millones (+13 % interanual) y mercado masivo a 104,7 millones (+18 % interanual).
Los clientes activos de préstamos no garantizados alcanzaron los 13,6 millones (56 % interanual), y los clientes activos de préstamos garantizados alcanzaron los 6,8 millones (+158 % interanual).
Finalmente, la base de clientes activos de inversiones y cripto alcanzó los 36,2 millones (+70 % interanual) y 6,6 millones (+41 % interanual), respectivamente. El banco afirmó que esos elementos en conjunto han ampliado su plataforma a un potente motor de crecimiento multiproducto, multisegmento y multi-geografía.
“Estos resultados se obtienen a pesar de nuestras continuas inversiones en crecimiento y, lo que es más importante, en mantener a nuestros clientes amándonos fanáticamente, demostrando que es posible escalar de manera eficiente, con disciplina, y aún generar fuertes ganancias mientras construimos las bases para el largo plazo», añadió Vélez.