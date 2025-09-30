Anuncian primeros proyectos en Fusagasugá como nuevo municipio de región metropolitana de Bogotá

Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca, dio a conocer los primeros proyectos que se van a liderar por el ingreso de Fusagasugá como nuevo municipio de la región metropolitana de Bogotá.
Recordó Rey que la adhesión del municipio se concretó tras un proceso de más de seis meses que incluyó: cabildo abierto, audiencia de respuestas y debates en el Concejo Municipal.
“Con este paso, Fusagasugá accederá a recursos y acompañamiento técnico para ejecutar proyectos de alto impacto, entre ellos la puesta en marcha del Centro Agrotecnológico del Sumapaz, orientado a optimizar la producción y comercialización de alimentos”, dijo la Gobernación.
En el marco de los anuncios, el nuevo municipio podrá fortalecer su infraestructura agropecuaria, avanzar en procesos de reconversión productiva y estudiar la viabilidad de distritos de riego que mejoren la productividad campesina.
Más detalles del ingreso de Fusagasugá a la región metropolitana de Bogotá
“En materia de seguridad ciudadana, la integración le permitirá robustecer sus capacidades tecnológicas y establecer un sistema de comunicación directa con Bogotá, Cundinamarca y Soacha, lo que facilitará respuestas rápidas y coordinadas frente a los delitos que afectan a la población”, añadió la Gobernación.
Sobre la formalización de la adhesión, el alcalde de Fusagasugá, William García Fayad, dijo que el ingreso como una apuesta de futuro que permitirá unir esfuerzos para resolver retos comunes y aprovechar oportunidades conjuntas.
Para los casos de Bogotá y Soacha, las administraciones regionales aseguraron que la decisión será clave para el trabajo coordinado con miras a impulsar inversiones conjuntas y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Recomendado: Este sería el cuarto municipio que se uniría a Soacha y Fusagasugá como parte de la Región Metropolitana
“La Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca subrayó que la adhesión de Fusagasugá fortalece el esquema de cooperación voluntaria, basado en decisiones por consenso y orientado a generar beneficios comunes para los territorios asociados”, concluyó la Gobernación.