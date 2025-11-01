Ganancia operativa de Berkshire creció en tercer trimestre sin recompra de acciones de su CEO, Warren Buffett

Berkshire Hathaway, liderada todavía por Warren Buffett, reveló sus resultados en el tercer trimestre del año, los cuales tuvieron un fuerte repunte en su ganancia operativa, además de registrar una reserva de efectivo récord, sin realizar recompras de acciones.
Las ganancias operativas de Berkshire, generadas por las empresas subsidiarias del conglomerado, incluyendo seguros y ferrocarriles, aumentaron un 34 % interanual hasta los US$13.485 millones en el tercer trimestre.
Este crecimiento se debió a un incremento de más del 200 % en los ingresos por suscripción de seguros, que ascendieron a US$2.370 millones de dólares, reportó CNBC.
Buffett decidió no recomprar acciones, a pesar de la significativa caída en su precio, desde que anunció su retiro como CEO en la pasada Junta de Accionistas de mayo. Las acciones de clase A y B del conglomerado han subido 5 % cada una en 2025, mientras que el S&P 500 ha aumentado 16,3 %.
Al no recomprar títulos, la reserva de efectivo de Berkshire aumentó a un récord de US$381.600 millones, superando el máximo anterior de US$347.700 millones establecido en el primer trimestre de este año. Berkshire tampoco encontró atractivas otras acciones y vendió participaciones netas en el tercer trimestre, obteniendo una ganancia sujeta a impuestos de US$10.400 millones.
Recomendado: Warren Buffett ‘el Oráculo de Omaha’ cumplió 94 años: así fue la construcción de una fortuna legendaria
Cambio en liderazgo de Berkshire Hathaway
“Creo que ha llegado el momento en que Greg (Abel, vicepresidente) debería convertirse en el director ejecutivo de la empresa a fin de año», anunció Buffett a sus accionistas en mayo.
“Eso significaría que, a finales de año, Greg sería el director ejecutivo de Berkshire. Yo seguiría presente y sería útil en algunos casos, pero la última palabra la tendría Greg”, afirmó Buffett.
Buffett seguirá siendo presidente del consejo de administración. Abel también comenzará a escribir las cartas anuales a partir de 2026 según recordó CNBC.
Las acciones del conglomerado con sede en Omaha se han desplomado desde sus máximos históricos tras el anuncio.
Esta caída refleja en parte la llamada prima Buffett, es decir, el precio adicional que los inversores están dispuestos a pagar debido a la trayectoria del multimillonario y su capacidad para la asignación de capital.