Ganancias ajustadas de Cementos Argos crecieron 167 % a junio impulsadas por reingreso a EE. UU.

Cementos Argos -la compañía de agregados del Grupo Argos- presentó los resultados financieros de su operación para el primer trimestre del año, los cuales estuvieron marcados por la conclusión de la escisión de Grupo Sura y el reingreso al mercado estadounidense.
Entre enero y junio de 2025, la compañía acumuló ingresos por $2,5 billones, lo que representó una reducción de 5,3 %; mientras que la utilidad ajustada se ubicó en $381.000 millones, un 167,3 % más que en el mismo periodo del año anterior.
El ebitda acumulado fue de $554.000 millones, con un margen del 22 %, que creció 55 puntos básicos.
Dichos resultados estuvieron impulsados por la implementación rigurosa de iniciativas de eficiencia operativa a lo largo de todas las regionales, así como la continua ejecución de la estrategia de go-to-market enmarcada en el programa “De la Mina al Mercado” en Colombia.
“Los resultados son muy satisfactorios en medio del complejo entorno que estamos enfrentando. Mantenemos el optimismo en el futuro y estamos muy ilusionados con los primeros hitos alcanzados para hacer realidad la consolidación de una plataforma de exportación de agregados para reingresar al mercado americano», afirmó Juan Esteban Calle, presidente de Cementos Argos.
Así se comportaron las regiones de Grupo Argos
Según la información de su balance, la regional de Colombia registró de forma acumulada al cierre de junio, un Ebitda de $343.000 millones y un margen Ebitda del 25,5 %, que crece en 95 puntos básicos, como reflejo de la mejora operativa continua. En el país se despacharon en el primer semestre 2,3 millones de toneladas de cemento y 1 millón de metros cúbicos de concreto.
En la regional Caribe, el Ebitda ajustado acumulado de las dos regionales al cierre de junio fue de US$67 millones, con un margen del 24 %. En el primer semestre, de forma consolidada, se despacharon 2,1 millones toneladas de cemento y 64.000 metros cúbicos de concreto.
En esta zona destacó República Dominicana con un crecimiento del 6,5 % interanual en los volúmenes de cemento, apalancado por el dinamismo de los sectores turismo y servicios. Puerto Rico también presentó un comportamiento positivo, con un aumento de 3,1 % en los volúmenes acumulados del año
Hitos destacados en el periodo
Durante el segundo trimestre, Cementos Argos culminó el proceso de escisión de su participación en Grupo Sura, a través de la distribución de 28,4 millones de acciones ordinarias a sus accionistas.
La compañía también logró hitos relevantes en su estrategia de reingreso al mercado estadounidense al adquirir el 60 % y tomar control de un activo de agregados estratégicos en el Caribe, con acceso a un puerto de aguas profundas y significativas reservas de largo plazo, proyectado con capacidad para producir hasta 8 millones de toneladas cortas al año 2030.
Asimismo, aseguró una opción de arrendamiento sobre una posición portuaria en el sureste de Estados Unidos donde la demanda insatisfecha de agregados supera los 93 millones de toneladas. Esta plataforma está diseñada para generar entre 100 y 150 millones de dólares de Ebitda adicional en el año 2030.