Gas GLP gana terreno en Colombia: consumo a granel subió 17% y se ampliará infraestructura en el Caribe

El presidente de Gasnova, el gremio que agrupa a las compañías que distribuyen el 76 % del gas GLP en Colombia, subrayó que el sector energético colombiano se encuentra en un momento crítico debido a la significativa reducción en la disponibilidad de gas natural nacional.
“Esto pone en riesgo la operación de plantas de generación eléctrica, industrias, comercios y parte de la demanda residencial. En este contexto, el GLP se ha convertido en una alternativa clave”, indicó el dirigente gremial en el 7° Congreso Internacional del GLP.
Martínez Villegas enfatizó que “el GLP tiene una oportunidad clara para fungir como complemento del gas natural y diversificar la canasta energética del país, especialmente en el sector industrial”.
El presidente de Gasnova recordó que el GLP es combustible en el que confían los industriales, lo cual se evidencia en un aumento en la demanda. “Solo en el primer semestre de 2025, el consumo de GLP a granel creció un 17 % frente al mismo periodo de 2024”, analizó.
Para atender ese crecimiento y garantizar el abastecimiento, actualmente están en marcha dos proyectos de ampliación de infraestructura de importación en la Costa Caribe, con fases adicionales que permitirán suplir una mayor demanda e incluso reemplazar otros combustibles.
Alejandro Martínez también llamó la atención sobre la necesidad de avanzar en un marco regulatorio que reconozca inversiones en infraestructura portuaria y de almacenamientos estratégicos, en especial en el suroccidente del país.
De igual manera, insistió en la importancia de contar con información confiable sobre la oferta nacional de gas y proyecciones oficiales de demanda, así como en asegurar recursos para mantener los subsidios que benefician a los sectores más vulnerables.